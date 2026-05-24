إسلام عادل: كهربا فقد الشغف بكرة القدم.. ومحمد شريف رفض الاتحاد من أجل الأهلي

تحدث إسلام عادل عن كواليس عمله داخل الاتحاد السكندري، إلى جانب موقف عدد من الصفقات واللاعبين خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الفريق عانى كثيرًا هذا الموسم رغم دعم الجماهير المستمر.

وقال إسلام عادل مدير الكرة السابق في نادي الاتحاد السكندري: "أنا أصغر لاعب تولى منصب مدير الكرة في تاريخ نادي الاتحاد السكندري، والفريق عانى هذا الموسم، وأشكر الجماهير على تدعيم الفريق طوال الفترة الماضية".

وأضاف: "أفشة وعبد الرحمن مجدي ومابولولو من اختيارات تامر مصطفى في الاتحاد السكندري، وكنا نرى أنهم سيضيفون الكثير للفريق".

وأردف: "من الوارد استمرار أفشة مع الأهلي في الموسم المقبل، وكنت سببًا في تعاقد الاتحاد السكندري معه، وهو من أفضل اللاعبين في مصر ويتحكم في ريتم الكرة مثل عبد الله السعيد، وطريقة لعبه تناسب نادي الزمالك".

وتابع: "رفضنا التعاقد مع كهربا في الاتحاد السكندري لأن فرصة مشاركته كانت صعبة، وأرى أن كهربا فقد الشغف بكرة القدم وأصبح يرغب فقط في الاستمرار داخل الملاعب".

واختتم إسلام عادل تصريحاته قائلًا: "تفاوضت مع محمد شريف لاعب الأهلي للانضمام إلى الاتحاد السكندري، وعلاقتي به جيدة، لكنه فضل البقاء في الأهلي وعدم الانتقال إلى الاتحاد".