قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ركعتان وتبرّع بدلاً من حفل الزفاف.. مشهد لعروسين داخل مسجد بالمنيا يهز السوشيال ميديا | تفاصيل
صراع قانوني.. تفاصيل أزمة النادي الأهلي والإسباني خوسية ريبيرو
قبل العمل بسعر الفائدة اليوم.. تفاصيل أقل سعر دولار في الجهاز المصرفي
«تطوير بلا تهجير» .. الحكومة تكشف تفاصيل خطة إحياء نزلة السمان بالشراكة مع الأهالي | فيديو
أفشة يؤكد : اللي ملعبش في الأهلي ملعبش كورة.. وأفتقد هتاف «صاحب القاضية»
فرج عامر: الجماهير «كلمة السر» لحل مشاكل القيد في الكرة المصرية
رويترز: المشتبه به أطلق النار على رجال الشرطة في نقطة تفتيش قرب البيت الأبيض
بعد سنوات من الانفصال.. ظهور أحمد عز وأنغام في الأهرامات يتصدّر السوشيال ميديا
يزاحم شبكابالا.. محمود علاء يواصل كتابة التاريخ التهديفي بين مدافعي الدوري
فيديو على متن الطائرة.. تامر عاشور يؤدي مناسك الحج برفقة زوجته نانسي نور | شاهد
مُشجّع الزمالك الكفيف: أستمع لمباريات الزمالك منذ 50 عامًا.. وأتمنى مقابلة محمد صلاح ومرموش لهذا السبب
الإنترنت مجانًا.. وزيرة الثقافة: أنشطة صيفية من مطروح للعلمين في قصور الثقافة وخارجها | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إسلام عادل: كهربا فقد الشغف بكرة القدم.. ومحمد شريف رفض الاتحاد من أجل الأهلي

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
رباب الهواري

تحدث إسلام عادل عن كواليس عمله داخل الاتحاد السكندري، إلى جانب موقف عدد من الصفقات واللاعبين خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الفريق عانى كثيرًا هذا الموسم رغم دعم الجماهير المستمر.

وقال إسلام عادل مدير الكرة السابق في نادي الاتحاد السكندري: "أنا أصغر لاعب تولى منصب مدير الكرة في تاريخ نادي الاتحاد السكندري، والفريق عانى هذا الموسم، وأشكر الجماهير على تدعيم الفريق طوال الفترة الماضية".

وأضاف: "أفشة وعبد الرحمن مجدي ومابولولو من اختيارات تامر مصطفى في الاتحاد السكندري، وكنا نرى أنهم سيضيفون الكثير للفريق".

وأردف: "من الوارد استمرار أفشة مع الأهلي في الموسم المقبل، وكنت سببًا في تعاقد الاتحاد السكندري معه، وهو من أفضل اللاعبين في مصر ويتحكم في ريتم الكرة مثل عبد الله السعيد، وطريقة لعبه تناسب نادي الزمالك".

وتابع: "رفضنا التعاقد مع كهربا في الاتحاد السكندري لأن فرصة مشاركته كانت صعبة، وأرى أن كهربا فقد الشغف بكرة القدم وأصبح يرغب فقط في الاستمرار داخل الملاعب".

واختتم إسلام عادل تصريحاته قائلًا: "تفاوضت مع محمد شريف لاعب الأهلي للانضمام إلى الاتحاد السكندري، وعلاقتي به جيدة، لكنه فضل البقاء في الأهلي وعدم الانتقال إلى الاتحاد".

الاتحاد السكندرى اخبار الرياضة دورى نايل اسلام عادل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

قرار هام من البنوك غدا.. تفاصيل

نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة

نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي ..ترقبوها هنا

تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح

تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح رسميًا.. رابط مباشر

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المعاشات

بتوجيهات رئاسية.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات والتنفيذ خلال ساعات

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذيرات من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات متتالية

اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية الأسبق

لم يلحق بالحج.. وفاة اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية الأسبق ودفنه في بورسعيد

نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس 2026 |ظهرت الآن في بعض المدارس

ترشيحاتنا

ليالي الذكر والابتهال تتواصل بمسجد الإمام الحسين

ليالي الذكر والابتهال تتواصل بمسجد الإمام الحسين في خامس أمسيات العشر المباركات

امتحانات جامعة الأزهر

عمداء كليات جامعة الأزهر يتابعون سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.. صور

الحج

كيف يعيد الحج تشكيل علاقة الإنسان بالناس؟.. باحثة بمرصد الأزهر توضح

بالصور

يسرا ومحمد سامي أبرز حضور حفل زفاف ابن إدوارد | شاهد

نجوم الفن فى حفل زفاف نجل إدوارد
نجوم الفن فى حفل زفاف نجل إدوارد
نجوم الفن فى حفل زفاف نجل إدوارد

فستان لافت.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

أكلة اقتصادية قبل العيد .. طريقة عمل كفتة الباذنجان بالدمعة | من غير لحمة

كفتة البذنجان
كفتة البذنجان
كفتة البذنجان

عودة حلزونة فرنسا.. سيتروين تعيد إحياء 2CV الكلاسيكية ‏بنسخة كهربائية اقتصادية

2CV الكلاسيكية
2CV الكلاسيكية
2CV الكلاسيكية

فيديو

سباق موتوسيكلات

سباق موتوسيكلات في فناء مدرسة بالقليوبية.. وتحرك عاجل من التعليم| ماذا حدث؟

الشهيد رائد عمرو وهيب عطية

حكاية بطل| قصة استشهاد رائد عمرو وهيب عطية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد