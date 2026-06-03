سيدة بقلب ميت تسير نحو الموت.. كواليس سقوط قائدة سيارة الإسكندرية الملاكي

من فيديو مرعب على الفيس بوك إلى قبضة الكلابشات.. هكذا انتهت رحلة سيدة الإسكندرية التي قررت السير عكس الاتجاه بدائرة قسم ثان المنتزه.

وزارة الدخلية ترصد

وزارة الداخلية رصدت الفيديو الصادم الذي أظهر قائدة المركبة وهي تتحدى القوانين وتعرض حياة المارة للخطر، وبتحريات سريعة تم تحديد هويتها وضبط السيارة، لتواجه عقوبة قاسية بعد اعترافها الصريح: "كنت بختصر الطريق".

فحص الأجهزة الأمنية

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدتها (مقيمة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر) ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة بتاريخ 28/ مايو المنقضى على النحو المُشار إليه لإختصار الطريق.

تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.