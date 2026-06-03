تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر.. والجنيه الذهب يفقد 399 جنيهًا خلال 24 ساعة

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026، بالتزامن مع انخفاض الأسعار عالميًا، ما أدى إلى تسجيل مختلف الأعيرة خسائر جديدة مقارنة بتعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم في السوق المصرية

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7549 جنيهًا للجرام.

بلغ سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6605 جنيهات للجرام.

وصل سعر الذهب عيار 18 إلى 5662 جنيهًا للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 4404 جنيهات للجرام.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 52843 جنيهًا.

بلغت قيمة أوقية الذهب نحو 234800 جنيه.

خسائر ملحوظة مقارنة بأسعار أمس

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 من 6655 جنيهًا إلى 6605 جنيهات، بخسارة بلغت 50 جنيهًا للجرام.

انخفض عيار 24 بقيمة 57 جنيهًا، متراجعًا من 7606 جنيهات إلى 7549 جنيهًا.

هبط عيار 18 بنحو 42 جنيهًا تقريبًا، من 5704 جنيهات إلى 5662 جنيهًا.

تراجع الجنيه الذهب من 53242 جنيهًا إلى 52843 جنيهًا، بخسارة 399 جنيهًا خلال يوم واحد.

كما انخفضت أوقية الذهب بنحو 1773 جنيهًا، لتسجل 234800 جنيه مقابل 236573 جنيهًا أمس.

ترقب لتحركات الأسواق العالمية

يأتي هذا التراجع وسط متابعة المستثمرين لتحركات أسعار الذهب عالميًا، وترقب اتجاهات أسعار الفائدة الأمريكية وتأثيرها على حركة المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.