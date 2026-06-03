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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع جديد.. خسائر الذهب تتجاوز 250 جنيهاً في الجنيه

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم
تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم
رانيا أيمن

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026، بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العالمية، ما دفع مختلف الأعيرة إلى تسجيل خسائر جديدة مقارنة بتعاملات أمس، 

سعر الجنيه الذهب في السعودية

فيما فقد الجنيه الذهب نحو 399 جنيهًا خلال 24 ساعة فقط، وسط ترقب المستثمرين لتحركات الأسواق العالمية واتجاهات أسعار الفائدة الأمريكية.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026 في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7549 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6605 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 5662 جنيهًا للجرام.

فيما سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 4404 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 52843 جنيهًا.

كما بلغت قيمة أوقية الذهب نحو 234800 جنيه.

وشهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا مقارنة بتعاملات الثلاثاء 2 يونيو، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 6655 جنيهًا إلى 6605 جنيهات، فاقدًا نحو 50 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب في مصر

كما تراجع عيار 24 بقيمة 57 جنيهًا، لينخفض من 7606 جنيهات إلى 7549 جنيهًا.

وهبط عيار 18 بنحو 43 جنيهًا، متراجعًا من 5704 جنيهات إلى 5662 جنيهًا.

أما الجنيه الذهب، فتراجع من 53242 جنيهًا إلى 52843 جنيهًا، بخسارة بلغت 399 جنيهًا خلال يوم واحد.

وتراجعت أوقية الذهب بنحو 1773 جنيهًا، لتسجل 234800 جنيه مقابل 236573 جنيهًا أمس.

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