محافظ الغربية يتابع جهود إزالة مخالفات البناء والتعديات خلال إجازة شم النسيم

يتابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، جهود الأجهزة التنفيذية في التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال إجازة شم النسيم، مؤكدًا ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد.

توجيهات محافظ الغربية

شملت حملات الإزالة التي نُفذت بمركز ومدينة المحلة الكبرى إزالة 7 حالات تعدي، حيث تم إزالة سور مبني من البلوك حول قطعة أرض بقرية سندسيس التابعة للوحدة المحلية بالمعتمدية على مساحة 14 قيراط مع مصادرة مواد البناء، وإزالة شدة خشبية لصب سقف دور أول علوي بقرية دمرو على مساحة 70 مترًا، فضلًا عن إزالة أعمدة وعوارض حديدية بقرية ميت الليث على مساحة 150 مترًا، وإزالة سمل خرساني ومبانٍ من البلوك الأبيض بقرية سندسيس على مساحة 2 قيراط و12 سهمًا، بالإضافة إلى إزالة سور بالبلوك بقرية كفر دمرو بطول 20 مترًا طوليًا، وإزالة أعمدة حديدية مثبت عليها ألواح صاج بقرية بطينة على مساحة 3 قيراط، إلى جانب إزالة سور بالبلوك بنفس القرية على مساحة 3 قيراط.

تفعيل غرف العمليات

أكد المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الوحدات المحلية وجهات التنفيذ لرصد أي تعديات والتعامل الفوري معها، مشددًا على استمرار الحملات بكافة مراكز ومدن المحافظة دون تهاون، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حفاظًا على حقوق الدولة وصون الرقعة الزراعية.