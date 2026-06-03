أنوشكا لـ أجمد 7: عايزة أعمل دويتو مع مطرب راب لإنه لون مختلف عليا

استضافت جيهان عبد الله، الفنانة أنوشكا، في حلقة من برنامج «أجمد 7» على «نجوم إف إم»، للحديث عن أعمالها الفنية الغنائية، مثل أغنية «وينك»، من: كلمات محيي حوار، وألحان محمد عرام، وتوزيع أشرف محروس، معربة عن امتنانها وتقديرها لكل المبدعين الذين تعاونت معهم طوال مشوارها الفني، قائلة: «كل من اشتغلت معه وعرف حقيقتي، ممتنة لما قدمه لي».

وكشفت الفنانة أنوشكا عن كواليس تقديمها لأغنية «يا ليل»، موضحة أنها قدمت الفيديو كليب بالتعاون مع مصمم الاستعراضات عاطف عوض، وقالت أنوشكا إن وجود عاطف عوض في الكليب كمصمم استعراضات ومشارك في الأداء أضاف طابعًا مختلفًا وثقيلًا للعمل، مشيرة إلى أنها تحترم فن الاستعراض وتحب المسرح الغنائي الاستعراضي.

كما أكدت على أنها تحب الأغنيات العاطفية، مضيفة: «جزء كبير من أغنياتي عاطفي، وأنا أحب هذا النوع لأنه قريب من قلبي»، وأن معظم أغنياتها تمثل بالنسبة لها «حالات خاصة»، مضيفة: «لكن أغنية (يا قلبي) هي حالة خاصة بالنسبة لي لأنني أوجه من خلالها رسالة للجمهور مفادها: (افتح بابك للشمس، وامسك بإيديك الكون)».

في ذات السياق، أبدت الفنانة أنوشكا استعدادها لخوض تجارب غنائية جديدة بمشاركة مطربين من جيل «الراب»، مؤكدة أن هذا اللون الغنائي يمثل إضافة فنية مختلفة، موضحة إنها لا تمانع إتمام هذا التعاون كونه يضيف إليها مثلما يضيف لهم.

تابعت قائلة: «اهتمامي بالدراما التليفزيونية مؤخرًا كان أكثر، في وقت ظهر فيه جيل كامل يقدم أعمال فنية رائعة، وفي فنانين أحب اختياراتهم بشكل كبير من بينهم: تامر حسني، وشيرين، وحسين الجسمي، ومي فاروق، ومروة ناجي».شواطئ وجزر

واختتمت أنوشكا حديثها، قائلة: «إحنا نمتلك عتاولة، وأنا مختلفة تمامًا لأن كل فنان له بصمته التي تختلف عن الآخر، ومن المهم أن يعرف الفنان ما يليق به، وأنا أحب أسمع وأشوف لكن في النهاية أقدم ما يلائمني».