قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قيد مؤقت لشركات جديدة وإشادة دولية.. نائب رئيس الوزراء يبحث تسريع "الطروحات الحكومية"
من فيديو على الفيس بوك للكلابشات.. كيف أسقطت شقيقتان مُتحرشـي السيدة زينب؟
طاقم مكسيكي بقيادة إسكوبيدو لإدارة ودية مصر والبرازيل استعدادا لكأس العالم 2026
المرافعة تؤجل محاكمة 29 متهما بـ خلية العملة الإرهابية لـ 5 سبتمبر
نتنياهو: إيران لم توافق بعد على إخراج المواد النووية وسط ضغوط متزايدة لإنجاز اتفاق
بشرى للمُستحقين.. وزير التموين يكشف خطة تطوير منظومة الدعم | فيديو
لقطة لافتة في نهائي أمم أفريقيا للناشئين.. لاعب السنغال يحتفل أمام فوزي لقجع ثم يصافحه بعد التتويج
رئيس الوزراء يتابع الإطلاق الرسمي لـ"رقمنة المعاشات".. وصرف 42 مليار جنيه لـ 10.2 مليون مستحق بالمنظومة الجديدة
السحب تحجب لاهيب الشمس وأمطار في الطريق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة
مونديال 2026 ينعش خزائن الكرة المصرية.. 12.5 مليون دولار مكاسب أولية للمنتخب
أنوشكا لـ أجمد 7: عايزة أعمل دويتو مع مطرب راب لإنه لون مختلف عليا
قرار صادم للمستفيدين.. أسباب توقف بطاقات الخبز لهذه الفئات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أنوشكا لـ أجمد 7: عايزة أعمل دويتو مع مطرب راب لإنه لون مختلف عليا

أنوشكا مع جيهان عبدالله
أنوشكا مع جيهان عبدالله
تقى الجيزاوي

استضافت جيهان عبد الله، الفنانة أنوشكا، في حلقة من برنامج «أجمد 7» على «نجوم إف إم»، للحديث عن أعمالها الفنية الغنائية، مثل أغنية «وينك»، من: كلمات محيي حوار، وألحان محمد عرام، وتوزيع أشرف محروس، معربة عن امتنانها وتقديرها لكل المبدعين الذين تعاونت معهم طوال مشوارها الفني، قائلة: «كل من اشتغلت معه وعرف حقيقتي، ممتنة لما قدمه لي».

وكشفت الفنانة أنوشكا عن كواليس تقديمها لأغنية «يا ليل»، موضحة أنها قدمت الفيديو كليب بالتعاون مع مصمم الاستعراضات عاطف عوض، وقالت أنوشكا إن وجود عاطف عوض في الكليب كمصمم استعراضات ومشارك في الأداء أضاف طابعًا مختلفًا وثقيلًا للعمل، مشيرة إلى أنها تحترم فن الاستعراض وتحب المسرح الغنائي الاستعراضي.

كما أكدت على أنها تحب الأغنيات العاطفية، مضيفة: «جزء كبير من أغنياتي عاطفي، وأنا أحب هذا النوع لأنه قريب من قلبي»، وأن معظم أغنياتها تمثل بالنسبة لها «حالات خاصة»، مضيفة: «لكن أغنية (يا قلبي) هي حالة خاصة بالنسبة لي لأنني أوجه من خلالها رسالة للجمهور مفادها: (افتح بابك للشمس، وامسك بإيديك الكون)».

في ذات السياق، أبدت الفنانة أنوشكا استعدادها لخوض تجارب غنائية جديدة بمشاركة مطربين من جيل «الراب»، مؤكدة أن هذا اللون الغنائي يمثل إضافة فنية مختلفة، موضحة إنها لا تمانع إتمام هذا التعاون كونه يضيف إليها مثلما يضيف لهم.

تابعت قائلة: «اهتمامي بالدراما التليفزيونية مؤخرًا كان أكثر، في وقت ظهر فيه جيل كامل يقدم أعمال فنية رائعة، وفي فنانين أحب اختياراتهم بشكل كبير من بينهم: تامر حسني، وشيرين، وحسين الجسمي، ومي فاروق، ومروة ناجي».شواطئ وجزر

واختتمت أنوشكا حديثها، قائلة: «إحنا نمتلك عتاولة، وأنا مختلفة تمامًا لأن كل فنان له بصمته التي تختلف عن الآخر، ومن المهم أن يعرف الفنان ما يليق به، وأنا أحب أسمع وأشوف لكن في النهاية أقدم ما يلائمني».

أنوشكا جيهان عبد الله برنامج «أجمد 7»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير التعليم الإعدادي

بسبب فيديو ولية الأمر .. إقالة مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية وايقافه عن العمل

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

سارة خليفة

سارة خليفة أمام المحكمة بتهمة هتك عرض سائقها

ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟

ذنبي إيه إنك حلوة.. ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟ (القصة الكاملة)

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني ..الآن بالدرجات

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026 ..بالدرجات في جميع المواد

خالد عوض

لاعب طلائع الجيش على أعتاب الأهلي أو بيراميدز

كهربا

كهربا يوجه رسالة شكر إلى محمود الخطيب بسبب أزمة الغرامة

ترشيحاتنا

احمد سعد

"كوتي".. أحمد سعد يطلق أولى أغنيات الألبوم الفرفوش

فيلم hoppers

فيلم «Hoppers» يقترب من نصف مليار دولار عالميًا

علي ياسين

علي ياسين: أعشق مصر وشعبها.. وأنتظر الفرصة المناسبة للظهور على الشاشات المصرية

بالصور

احذر.. هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل

هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل
هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل
هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟

طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف

طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف
طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف
طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف

لوك كاجوال.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فيديو

احمد سعد

"كوتي".. أحمد سعد يطلق أولى أغنيات الألبوم الفرفوش

سرقة عم شعبان أثناء نومه

سرقوا ثمن دوائه وهو نائم.. قرار عاجل من التنمية المحلية يخص بائع جرائد حلوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد