قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد مصرع وإصابة عمال في بيارة صرف صحي .. بيان من جهاز مدينة السادات
الدعم النقدي.. هل يضمن وصول الدعم كاملًا للمستحقين؟ رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق يوضح
فرج عامر يشيد بزوجة محمد صلاح: ماجي صادق الأقرب إلى قلوب المصريين
وكيل أول مجلس الشيوخ: مخرجات زيارة الرئيس لتنزانيا تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتكامل الإفريقي
الجيش الأمريكي: ارتفاع عدد قتلى قواتنا إلى 16 جندياً منذ بدء الهجمات مع إيران
بيزيرا يقترب من ارتداء قميص شيكابالا في الموسم المقبل
أتلتيكو مدريد يحقق رقما تاريخيا قبل نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين
صدمة بالوسط الفني.. رحيل أحمد جلال عبد القوي بعد تدهور حالته الصحية.. ما سبب الوفاة؟
ليلة كتابة التاريخ والأرقام القياسية.. ماذا ينتظر الأرجنتين حال التتويج بكأس العالم 2026؟
أسباب إسقاط الجنسية المصرية.. ماذا يقول القانون؟
ليس كأس العالم فقط.. نهائي الأرجنتين وإسبانيا قد يحسم سباق الكرة الذهبية 2026 بين ميسى ولامين يامال .. القصة كاملة
القهوة مغشوشة ولا سليمة.. الشعبة تفجر مفاجأة للمواطنين.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ظهور البطل الثاني في واقعة إنقاذ أسرة كاملة من الغرق داخل سيارة ملاكي بمياه ترعة القاصد بطنطا

البطل الثاني في واقعة إنقاذ حياة اسرة طنطا
البطل الثاني في واقعة إنقاذ حياة اسرة طنطا
الغربية أحمد علي

شهدت مياه ترعة القاصد بقرية دفرة بمركز طنطا في محافظة الغربية ملحمة انسانية جسدت شهامة كاملة حينما ضرب شابان نموذجاً مشرفاً في التضحية والفداء، بعد أن خاطروا بحياتهما لإنقاذ أسرة كاملة من الموت المحقق إثر سقوط سيارتهم بمياه الترعة المذكورة .

توجيهات عاجلة 

وكانت عيون  الشاب "رجب عبدالحميد" ابن عزبة ماهر التابعة لمركز قطور رصدت  السيارة وهي تهوي في مياه الترعة حال توجهه  الي عمله بأحد المطاعم بمدينة طنطا.

واضاف الشاب "عبد الحميد " بكل الواقعة الثانية بقوله "أنه القي  بنفسه في المياه فوراً ليلحق به زميله "أحمد البنا"، دون أي تفكير في المخاطر أو حتى في قدرتهما على السباحة في تلك الظروف الصعبة." .

لحظات الإنقاذ الحاسمة


كما واجه الشابان تحدياً كبيراً نظراً لأن أبواب السيارة كانت مغلقة بإحكام، بينما كانت المياه تتسرب إليها ببطء مهددة حياة من بداخلها. بـ "إيد عارية" وبشجاعة فائقة، قام الشابان بكسر زجاج السيارة وسط المياه، ليتمكنا من انتشال الأب أولاً، ثم كانت المفاجأة بالعثور على طفلة رضيعة (11 شهراً) وتم إنقاذها بنجاح.

تفاصيل الحسم 

الجدير بالذكر  أن لحظات الشجاعة توالت حيث نجح "أحمد" في إخراج الأم التي كانت في حالة صدمة عصبية شديدة، مما جعلها تتمسك به بقوة في محاولة لا إرادية للنجاة، وهو الموقف الذي كاد يودي بحياة المنقذين لولا تدخل الأهالي الذين سارعوا بإلقاء الحبال لمساعدتهم جميعاً على الخروج إلى البر.


"المهم إنهم عايشين"


انتهت الواقعة بوصول سيارات الإسعاف ونقل الأسرة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وسط تأكيدات على نجاتهم جميعاً. وعلى الرغم من إصابة "أحمد" و"رجب" بجروح قطعية وكدمات جراء كسر الزجاج والمجهود البدني العنيف، إلا أن ردهما جاء بسيطاً وعفوياً يعكس معدنهم الأصيل: "مش مهم الجروح.. المهم إنهم عايشين".

إشادة واسعة 


الجدير بالذكر أن  الواقعة إشادة واسعة، حيث سطر الشابان بدمائهم وشجاعتهم قصة ملهمة عن "الجدعنة" المصرية، مؤكدين أن المروءة لا تزال بألف خير في قلوب شبابنا.

اخبار محافظة الغربية تحرك عاجل البطل الثاني واقعة إنقاذ أسرة طنطا غرق سيارة ترعة القاصد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان والمخرج أحمد جلال عبدالقوي

شقيق الفنان أحمد جلال عبدالقوي ينعيه بكلمات مؤثرة: «مع السلامة يا أخي الأصغر»

احمد جلال

مسألة وقت .. آخر كلمات أحمد جلال عبد القوي قبل رحيله تهز مواقع التواصل الاجتماعي

احمد جلال

وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبد القوي يثير قلق متابعيه

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبدالقوي يُثير قلق متابعيه

الطقس غدا - القبة الحرارية

الحرارة تلامس 50 درجة لأول مرة.. هل تتأثر مصر بالقبة الحرارية التي تضرب المنطقة؟

إنستاباي

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي لملايين المستخدمين

مسلسل حضرة المتهم ابي

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى وفاة أحمد جلال بطل «حضرة المتهم أبي» .. ماذا حدث؟

احمد جلال

قبل ساعات من رحيله.. أحمد جلال عبد القوي يتوقع وفاته.. الوقت عامل مهم في كل الأحوال

ترشيحاتنا

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة.. موعد نتيجة الثانوية العامة | تفاصيل هامة

رئيس الأرجنتين ونهائي كأس العالم

رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم.. والسبب مفاجأة!

دكتور فود

من السوشيال ميديا إلى ساحات القضاء.. من هو «دكتور فود»؟

بالصور

في موجة الحر.. 7 نصائح تحميك من جلطات الدم القاتلة

جلطات الدم
جلطات الدم
جلطات الدم

جوري بكر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

على البحر .. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فستان صيفي.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد