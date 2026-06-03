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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سفن دوجز يواصل نتائجه اللافتة في أسبوعه الأول بإيرادات تجاوزت 10.87 مليون دولار

فيلم 7 dogs
فيلم 7 dogs
تقى الجيزاوي

واصل فيلم الأكشن العربي والعالمي "سفن دوجز" تحقيق نتائج قوية في شباك التذاكر العربي خلال أسبوعه الأول، بعدما تجاوزت إيراداته 10,870,258 دولارًا، فيما بلغ إجمالي التذاكر المباعة أكثر من 1,497,286 تذكرة على مستوى العالم العربي، في أداء يعكس حجم الإقبال الذي حظي به الفيلم منذ انطلاق عرضه في دور السينما.


وجاءت هذه النتائج بعد أسبوع شهد نموًا متواصلًا في الإيرادات وأعداد المشاهدين، حيث واصل الفيلم تسجيل أرقام متصاعدة يومًا بعد يوم، مدعومًا بالاهتمام الكبير الذي رافق طرحه، وبالحضور الواسع الذي حققه في مختلف الأسواق العربية، ليصبح أحد أبرز الأعمال السينمائية المطروحة حاليًا في المنطقة.

فيلم "سفن دوجز
ويجمع فيلم "سفن دوجز" بين الأكشن والتشويق والإنتاج البصري الضخم، بمشاركة نخبة من النجوم العرب والعالميين، ومن إخراج الثنائي العالمي عادل العربي وبلال فلاح. كما يواصل الفيلم ترسيخ حضوره بوصفه أحد أبرز الأعمال السينمائية العربية لهذا العام، مستفيدًا من الزخم الذي رافق عرضه منذ أيامه الأولى وما حققه من نتائج متقدمة على مستوى الإيرادات والتذاكر المباعة.
 

سفن دوجز فيلم سفن دوجز ابطال فيلم 7 dogs

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