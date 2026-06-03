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لقطة لافتة في نهائي أمم أفريقيا للناشئين.. لاعب السنغال يحتفل أمام فوزي لقجع ثم يصافحه بعد التتويج
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لقطة لافتة في نهائي أمم أفريقيا للناشئين.. لاعب السنغال يحتفل أمام فوزي لقجع ثم يصافحه بعد التتويج

لاعب منتخب السنغال يحتفل أمام فوزي لقجع
لاعب منتخب السنغال يحتفل أمام فوزي لقجع
حمزة شعيب

شهدت مراسم تتويج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عامًا لقطة أثارت اهتمام المتابعين، بعدما احتفل أحد لاعبي المنتخب السنغالي أمام رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، قبل أن يتوجه إليه مباشرة ويصافحه عقب تسلمه الميدالية والتتويج باللقب القاري.

وتوج منتخب السنغال بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عامًا، التي استضافتها المغرب، بعدما تفوق على منتخب تنزانيا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة الرباط..

وكان منتخب تنزانيا قد افتتح التسجيل مبكرًا عن طريق هاميس ميهامبو في الدقيقة السابعة، قبل أن ينجح المنتخب السنغالي في العودة خلال الشوط الثاني عبر إبراهيما ديوني الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 64.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، احتكم المنتخبان مباشرة إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لمنتخب السنغال بنتيجة 4-2، ليحصد لقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد تتويجه الأول عام 2023.

وكان المنتخب السنغالي قد بلغ المباراة النهائية عقب فوزه على منتخب المغرب بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 في نصف النهائي، بينما اكتفى المنتخب المغربي بالمركز الرابع بعد خسارته أمام مصر بهدفين دون رد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وبهذا التتويج، واصل منتخب السنغال للناشئين تأكيد حضوره القوي على الساحة القارية، بعدما نجح في الحفاظ على اللقب وإضافة إنجاز جديد إلى سجل الكرة السنغالية في الفئات السنية.

منتخب السنغال كأس امم افريقيا كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عامًا فوزي لقجع

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