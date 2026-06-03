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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

معتمد جمال.. من مطاردة القمة إلى اعتلاء العرش

معتمد جمال
معتمد جمال
حمزة شعيب

نجح معتمد جمال في قيادة فريقه من المركز الثاني إلى منصة التتويج، بعدما حقق 11 فوزًا خلال 14 مباراة، ليقلب موازين المنافسة ويضع بصمته بقوة في مشوار حسم لقب دوري NILE.

وجاءت فترة تولي معتمد جمال للمهمة بمثابة حالة طوارئ داخل الفريق، لكنه سرعان ما حوّل المنافسة بأكملها إلى حالة طوارئ، بعدما فرض فريقه إيقاعه على البطولة ونجح في انتزاع الصدارة وصولًا إلى اللقب.

وأشادت رابطة الأندية المحترفة بما قدمه المدير الفني، حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أرقامه وإنجازاته، مؤكدة الدور الكبير الذي لعبه في قيادة الفريق نحو التتويج.

وفي سياق آخر كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن مصير معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة بالقلعة البيضاء، مع نادي الزمالك في الموسم المقبل وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: معتمد جمال يقترب من الاستمرار مع الزمالك في الموسم المقبل.

ويواصل نادي الزمالك السقوط في أزمات القيد رغم محاولات حل 18 قضية في الفيفا للحصول على الرخصة القارية للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وتفاجئ الزمالك بإيقاف قيد قاس للغاية من الفيفا على خلفية أزمة مستحقات صلاح الدين مصدق لاعب الفريق السابق بمستحقات تقدر بنحو 62 ألف دولار.

وتبين سقوط نادي الزمالك في عدد كبير من الأخطاء الفادحة خلال تعامله مع ملف صلاح الدين مصدق بداية من فترته داخل النادي وحتى الأونة الأخيرة التي صدر فيها قرار إيقاف القيد التأديبي.

معتمد جمال الزمالك رابطة الاندية

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