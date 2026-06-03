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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر الدولار اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026 في البنوك المصرية
سعر الدولار اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026 في البنوك المصرية
عبد الفتاح تركي

شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026 حالة من الاستقرار النسبي داخل البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، وذلك وفق أحدث تحديثات أسعار الصرف المعلنة، وسط متابعة مستمرة من جانب المواطنين والمستثمرين والمتعاملين في القطاع المصرفي لمعرفة تطورات حركة العملة الأمريكية وتأثيراتها على الأسواق المختلفة.

ويأتي استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم في ظل تحركات محدودة للغاية بين المؤسسات المصرفية المختلفة، حيث سجلت الأسعار فروقا طفيفة بين بنك وآخر، بما يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف خلال الفترة الحالية.

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سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

أظهرت أحدث البيانات الخاصة بأسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تباينا محدودا بين البنوك، حيث سجل البنك الأهلي الكويتي سعر 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع، وهو المستوى نفسه الذي سجله مصرف أبوظبي الإسلامي عند 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 52.04 جنيه للشراء و52.14 جنيه للبيع، بينما سجل البنك العربي الأفريقي الدولي 52.02 جنيه للشراء و52.12 جنيه للبيع.

وفي بنك القاهرة وصل سعر الدولار إلى 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع، في حين سجل بنك مصر 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

أسعار الدولار في أكبر البنوك الحكومية والخاصة

واصلت البنوك الكبرى تسجيل مستويات متقاربة في أسعار الصرف، حيث سجل البنك الأهلي المصري 51.89 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه المسجل في بنك الإسكندرية عند 51.89 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع.

أما البنك التجاري الدولي CIB فقد سجل 51.90 جنيه للشراء و52.00 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB نحو 51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.

وسجل بنك SAIB سعر 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في بنك الكويت الوطني NBK نحو 51.92 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع.

تحركات سعر الدولار في عدد من البنوك الأخرى

أظهرت التحديثات الآتية استمرار التقارب في مستويات أسعار الصرف بين عدد من البنوك الأخرى، حيث سجل بنك قناة السويس 51.90 جنيه للشراء و52.00 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 51.90 جنيه للشراء و52.00 جنيه للبيع، وهو المستوى ذاته المسجل في كريدي أجريكول والبنك المصري الخليجي عند 51.90 جنيه للشراء و52.00 جنيه للبيع.

الدولار

وفي بنك البركة سجل الدولار 51.88 جنيه للشراء و51.98 جنيه للبيع، ليكون من بين أقل الأسعار المسجلة في البنوك خلال تعاملات اليوم.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بحسب آخر تحديثات أسعار الصرف الرسمية، سجل الدولار الأمريكي لدى البنك المركزي المصري 51.7963 جنيه للشراء و51.9362 جنيه للبيع.

وتعكس هذه المستويات استمرار حالة الاستقرار النسبي في سوق النقد الأجنبي، مع وجود فروق محدودة بين أسعار الشراء والبيع في مختلف البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

ماذا تعكس تحركات الدولار اليوم؟

تشير تحركات سعر الدولار اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026 إلى استمرار التداول داخل نطاق ضيق، وهو ما يظهر بوضوح من خلال التقارب الكبير في الأسعار المعلنة بين البنوك المختلفة.

كما تعكس الفروق البسيطة بين أسعار الشراء والبيع حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب على العملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي، في وقت يواصل فيه المتعاملون متابعة أي مستجدات قد تؤثر على سوق الصرف.

ويترقب قطاع واسع من المتعاملين والمستثمرين التطورات المرتبطة بالسياسات النقدية وتدفقات النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة، باعتبارها من العوامل المؤثرة في حركة أسعار العملات داخل السوق المصرفية المصرية.

سعر الدولار اليوم

وتبقى أسعار الدولار في البنوك المصرية محل اهتمام يومي من جانب الأفراد والشركات، نظرًا إلى ارتباطها بعدد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية، إلى جانب تأثيرها المباشر على حركة الاستيراد والتعاملات المالية المختلفة.

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