موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

إجازة عيد العمال 2026
إجازة عيد العمال 2026
مع انتهاء إجازة شم النسيم ،تحولت أنظار المواطنين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص نحو الإجازات الرسمية المقبلة، وفي مقدمتها عيد تحرير سيناء وعيد العمال الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، إلا أن السؤال الأكثر إلحاحًا الآن يدور حول الموعد الفعلي لهذه الإجازة، خاصة مع تزامن تاريخها هذا العام مع العطلة الأسبوعية.

إجازة تحرير سيناء 2026 رسميًا

موعد إجازة عيد العمال 2026

وفقًا للأجندة الرسمية للإجازات لعام 2026، فإن عيد العمال يوافق يوم الجمعة 1 مايو، وتُعتبر هذه المناسبة عطلة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وهو ما يستوجب صدور قرار تنظيمي من مجلس الوزراء ووزارة العمل لتحديد ما إذا سيتم ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس الذي يسبقها أو الأحد الذي يليها، وذلك تعويضًا عن تزامنها مع العطلة الأسبوعية.

ولم تصدر حتى الآن أي قرارات رسمية بهذا الشأن، غير أن المصادر المعتادة تشير إلى أن مجلس الوزراء سيعلن الموعد النهائي خلال الأيام المقبلة، وفقًا لما جرت عليه العادة في مثل هذه المناسبات التي تتزامن مع أيام الجمعة أو السبت.

الإجازات المتبقية في 2026.. جدول زمني كامل

لا تقتصر الإجازات الرسمية المنتظرة على عيد العمال فقط، بل تمتد لتشمل عددًا من المناسبات الدينية والوطنية خلال الأشهر المقبلة، وهي كالتالي:

25 أبريل (السبت): عيد تحرير سيناء

1 مايو (الجمعة): عيد العمال

26 مايو (الثلاثاء): وقفة عرفات.

27–29 مايو (الأربعاء–الجمعة): عيد الأضحى المبارك – إجازة تمتد لأربعة أيام رسمية.

17 يونيو (الأربعاء): رأس السنة الهجرية – أول أيام العام الهجري الجديد 1448.

30 يونيو (الثلاثاء): ذكرى ثورة 30 يونيو .

23 يوليو (الخميس): عيد ثورة يوليو – ذكرى قيام ثورة 1952 المجيدة.

26 أغسطس (الأربعاء): المولد النبوي الشريف

6 أكتوبر (الثلاثاء): عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر) – ذكرى انتصار السادس من أكتوبر 1973.

آليات تحديد الإجازات الرسمية في مصر

تتبع الحكومة آلية واضحة عند تحديد مواعيد الإجازات الرسمية التي تتزامن مع عطلات نهاية الأسبوع، حيث يتم إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد يوم بديل للإجازة – إما يوم الخميس السابق أو الأحد التالي – وذلك ضمانًا لحصول العاملين على كامل حقوقهم من الراحات السنوية دون إهدار لأيام العطلات.

أما بالنسبة للقطاع الخاص، فتلزم وزارة العمل المنشآت بمنح العاملين إجازة مدفوعة الأجر في هذه المناسبات، مع احتساب أيام العمل الإضافية وفقًا للقانون.

توقعات حول إجازة عيد العمال هذا العام

في ضوء تزامن عيد العمال مع يوم الجمعة، يُستبعد أن يتم ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس 30 أبريل، نظرًا لأن هذا اليوم يسبق مباشرة عطلة نهاية الأسبوع، وقد يكون الترحيل إلى الأحد 3 مايو هو الخيار الأكثر ترجيحًا، أو الاكتفاء بالإجازة الأصلية دون ترحيل .

ويترقب العاملون في جميع القطاعات إعلان مجلس الوزراء خلال أيام، خاصة مع اقتراب موعد الإجازة الذي لم يتبق عليه سوى أيام قليلة.

 

