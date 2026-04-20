السبت أم الخميس؟..موعد إجازة 25 أبريل 2026

ارتفعت عمليات البحث عن إجازة 25 أبريل 2026 والتي توافق عيد تحرير سيناء، وهي أقرب إجازة رسمية مدفوعة الأجر خلال الشهر الجاري للقطاعين الحكومي والخاص والمدارس والجامعات.





وتوافق إجازة عيد تحرير سيناء 2026 يوم السبت المقبل الموافق 25أبريل، والتي ستكون عطلة رسمية بقرار من مجلس الوزراء في كافة قطاعات الدولة.

ويحرص المصريون سنويًا على الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية التى تحمل قيمة تاريخية كبيرة، ولذلك يتم اعتبارها إجازة رسمية على مستوى الدولة.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم السبت الموافق 25 من شهر أبريل عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.

هل تم ترحيل إجازة عيد تحرير سيناء؟

على عكس بعض الأعوام السابقة، حيث كانت بعض الإجازات تُنقل لتتزامن مع العطلات الأسبوعية، تقرر هذا العام منح إجازة عيد تحرير سيناء 2026 في موعدها الرسمي يوم السبت25 أبريل دون ترحيلها إلى يوم آخر.





الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

- يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.

- يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة وقفة عيد الأضحى المبارك.

- يوم السبت 30 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة إجازة عيد الأضحى.

- يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026: إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

- يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 30 يونيو.

- يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

- يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس 2026: إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

- يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.