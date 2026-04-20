رسميا.. السبت 25 أبريل إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد تحرير سيناء دون ترحيل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بحسم موعد إجازة عيد تحرير سيناء لعام 2026، مؤكداً أن يوم السبت الموافق 25 أبريل سيكون عطلة رسمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لينهي بذلك التوقعات التي أشارت إلى إمكانية ترحيل الإجازة لنهاية الأسبوع.

يأتي هذا القرار ليضع حدًا لحالة الترقب بين الموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والعام، خاصة مع تداول توقعات سابقة تشير إلى إمكانية نقل الإجازة إلى يوم الخميس أو الأحد لمنح العاملين عطلة أطول.

الحكومة تعلن رسميًا موعد إجازة 25 أبريل

أصدر رئيس الوزراء قرارًا رسميًا بأن يكون السبت الموافق 25 أبريل 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، تشمل العاملين في: الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، التي تُعد واحدة من أبرز المناسبات الوطنية في مصر، تخليدًا لذكرى استرداد أرض سيناء وعودة السيادة المصرية عليها.

لا ترحيل لإجازة عيد تحرير سيناء هذا العام

قررت الحكومة عدم ترحيل إجازة عيد تحرير سيناء هذا العام، وتثبيتها في موعدها الرسمي يوم السبت 25 أبريل، على خلاف ما جرى في عدد من المناسبات السابقة.

ما يعني أن الإجازة لن تُرحل إلى يوم الخميس أو الأحد، رغم اعتماد سياسة ترحيل بعض الإجازات الرسمية التي تتزامن مع عطلات نهاية الأسبوع، هذا القرار أثار اهتمام الموظفين، خاصة أن يوم السبت يعد بالفعل عطلة أسبوعية في معظم الجهات الحكومية، ما يعني أن كثيرين لن يستفيدوا من يوم إضافي.