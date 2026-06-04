بعد عرضه في السينمات.. «كولونيا» لأحمد مالك يصل إلى الجمهور مجددًا

أعلنت منصة شاهد عن موعد عرض فيلم «كولونيا» للنجم أحمد مالك ، حيث ينطلق الفيلم للجمهور يوم 25 يونيو الجاري، وذلك بعد فترة من عرضه في دور السينما المصرية مطلع العام.

ويعد «كولونيا» من أحدث أعمال أحمد مالك السينمائية، وحقق حضورًا لافتًا منذ طرحه بالسينمات، قبل أن يستعد الآن للوصول إلى جمهور جديد عبر منصة شاهد خلال الأيام المقبلة.

ويأتي عرض فيلم كولونيا بعد شهور من رفعه من السينمات، ومشاركة في عدد كبير من المهرجانات السينمائية.

وشارك الفيلم في العديد من المهرجانات، حيث فاز بـ جائزة الجمهور لأفضل فيلم دولي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، كما حصل الفنان أحمد مالك على جائزة الإنجاز الإبداعي عن دوره في الفيلم من مهرجان فجر السينمائي الدولي، إضافة إلى جائزة أفضل ممثل من مهرجان الجونة السينمائي.

كما واصل «كولونيا» حصد الجوائز، إذ فاز بـ الجائزة الكبرى وجائزة سيني أوروبا في مهرجان بروكسل لأفلام البحر المتوسط – سينما ميد، إلى جانب جائزة أفضل ديكور التي حصل عليها عاصم علي من أيام قرطاج السينمائية.

أبطال فيلم كولونيا

فيلم «كولونيا» من بطولة أحمد مالك، وكمال الباشا، ومايان السيد.