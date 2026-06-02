طرح فيلم كولونيا 25 يونيو الجاري.. تفاصيل

أعلنت منصة شاهد، عن استعدادها عرض فيلم كولونيا، يوم 25 يونيو الجاري.

ويأتي عرض فيلم كولونيا بعد أسابيع من رفعه من السينمات، ومشاركة في عدد كبير من المهرجانات السينمائية.

وشارك الفيلم في العديد من المهرجانات، حيث فاز بـ جائزة الجمهور لأفضل فيلم دولي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، كما حصل الفنان أحمد مالك على جائزة الإنجاز الإبداعي عن دوره في الفيلم من مهرجان فجر السينمائي الدولي، إضافة إلى جائزة أفضل ممثل من مهرجان الجونة السينمائي.

كما واصل «كولونيا» حصد الجوائز، إذ فاز بـ الجائزة الكبرى وجائزة سيني أوروبا في مهرجان بروكسل لأفلام البحر المتوسط – سينما ميد، إلى جانب جائزة أفضل ديكور التي حصل عليها عاصم علي من أيام قرطاج السينمائية.

فيلم «كولونيا» من بطولة أحمد مالك، وكمال الباشا، ومايان السيد.