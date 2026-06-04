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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ياسر جلال وأروى جودة .. طرح بوستر مسلسل للعدالة وجه آخر

بوستر مسلسل للعدالة وجه آخر
بوستر مسلسل للعدالة وجه آخر
تقى الجيزاوي

كشفت منصة «TOD» عن البوستر الرسمي لمسلسلها الجديد «للعدالة وجه آخر»، والذي يجمع الفنان ياسر جلال والفنانة أروى جودة في عمل تشويقي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويحمل المسلسل طابعًا من الغموض والإثارة، حيث يدور حول صراعات إنسانية وأسئلة معقدة تتعلق بالحقيقة والعدالة، كما يتناول الثمن الذي قد يدفعه الإنسان عندما تتداخل مشاعره الشخصية مع مبادئه وقناعاته.

مسلسل للعدالة وجه آخر

مسلسل للعدالة وجه آخر مكون من 15 حلقة تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو، ومن بطولة ياسر جلال الذى يجسد دور مذيع تليفزيونى، وأروى جودة التى تظهر فى دور زوجته، ومحمد علاء جامايكا الذى يلعب شخصية ضابط شرطة،  إضافة إلى عدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف.

مسلسل كلهم بيحبوا مودي

وشارك ياسر جلال فى ماراثون رمضان الماضى بمسلسل «كلهم بيحبوا مودي» الى يعد من الأعمال الدرامية الكوميدية الاجتماعية الهادفة، حيث يناقش عددًا من القضايا الإنسانية، في إطار خفيف، وبأسلوب كوميدي جذاب، وسط توقعات بتحقيقه صدى واسعا عند عرضه.

ابطال مسلسل كلهم بيحبوا مودي

ويشارك في بطولة المسلسل، نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: ميرفت أمين، آيتن عامر، سلوي عثمان ، مصطفى أبو سريع، يوسف منصور، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر، إيمان يوسف، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.

للعدالة وجه آخر مسلسل كلهم بيحبوا مودي ياسر جلال أروى جودة

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