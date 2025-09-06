قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مبادرة مصرية سعودية للأمن والتعاون في المنطقة.. وأحمد موسى: محدش هيفرض رؤيته علينا
بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
عاش الجيش المصري عاش يتصدر إكس.. وأحمد موسى: لن نفتح معبرنا للتهجير
أحمد موسى : مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة
بالصور

شرف كبير ليا.. ياسر جلال يوجه رسالة لفريق مسلسله "للعداله وجه آخر"

ياسر جلال
ياسر جلال
تقى الجيزاوي

وجه الفنان ياسر جلال رسالة شكر لفريق مسلسله “للعدالة وجه اخر” ، والذى من المقرر ان ينطلق خلال الفترة المقبلة. 

ونشر ياسر جلال عدد من الصور من داخل الكواليس ، وكتب معلقا:  حابب أوجّه شكر خاص لكل فريق العمل الرائع اللى شارك فى صناعة مسلسل للعدالة وجه آخر، كان شرف كبير إنى أكون جزء من الفريق ده، وإن شاء الله تستمتعوا بالعمل قريباً.

مسلسل للعدالة وجه آخر 

مسلسل للعدالة وجه آخر مكون من 15 حلقة تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو، ومن بطولة ياسر جلال الذى يجسد دور مذيع تليفزيونى، وأروى جودة التى تظهر فى دور زوجته، ومحمد علاء جامايكا الذى يلعب شخصية ضابط شرطة،  إضافة إلى عدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف.

مسلسل جودر

وكانت أحدث أعمال ياسر جلال هو مسلسل جودر٢ الذى شارك به فى ماراثون رمضان الماضي

مسلسل جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

المسلسل يقوم ببطولته ياسر جلال والذى يقدم فيه شخصيتي "شهريار وجودر المصري"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحي، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

