شرف كبير ليا.. ياسر جلال يوجه رسالة لفريق مسلسله "للعداله وجه آخر"

وجه الفنان ياسر جلال رسالة شكر لفريق مسلسله “للعدالة وجه اخر” ، والذى من المقرر ان ينطلق خلال الفترة المقبلة.

ونشر ياسر جلال عدد من الصور من داخل الكواليس ، وكتب معلقا: حابب أوجّه شكر خاص لكل فريق العمل الرائع اللى شارك فى صناعة مسلسل للعدالة وجه آخر، كان شرف كبير إنى أكون جزء من الفريق ده، وإن شاء الله تستمتعوا بالعمل قريباً.

مسلسل للعدالة وجه آخر

مسلسل للعدالة وجه آخر مكون من 15 حلقة تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو، ومن بطولة ياسر جلال الذى يجسد دور مذيع تليفزيونى، وأروى جودة التى تظهر فى دور زوجته، ومحمد علاء جامايكا الذى يلعب شخصية ضابط شرطة، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف.

مسلسل جودر

وكانت أحدث أعمال ياسر جلال هو مسلسل جودر٢ الذى شارك به فى ماراثون رمضان الماضي.

مسلسل جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

المسلسل يقوم ببطولته ياسر جلال والذى يقدم فيه شخصيتي "شهريار وجودر المصري"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحي، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

المسلسل يقوم ببطولته ياسر جلال والذى يقدم فيه شخصيتي "شهريار وجودر المصري"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحي، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.