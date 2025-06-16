بطولة ياسر جلال.. انطلاق تصوير مسلسل للعدالة وجه آخر

بدأت أسرة مسلسل “للعدالة وجه أخر” الذى يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال التصوير، وهو العمل الذى من المقرر أن يعرض خارج السباق الرمضاني.

وياتى قرار عرض مسلسل “للعادالة وجه آخر” خارج السباق الرمضاني ، بعد تأجيله العام الماضى بسبب انشغال ياسر جلال فى تصوير مسلسل “جودر 2”.

للعدالة وجه آخر مسلسل 15 حلقة، من تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو، وبطولة والفنانة أروى جودة، ومحمد جميكا، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، يحمل جانبًا من التشويق والإثارة.

ياسر جلال فى تصوير للعدالة وجه آخر

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال

مسلسل جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

المسلسل يقوم ببطولته ياسر جلال والذى يقدم فيه شخصيتي "شهريار وجودر المصري"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحي، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

المسلسل يقوم ببطولته ياسر جلال والذى يقدم فيه شخصيتي "شهريار وجودر المصري"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحي، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.