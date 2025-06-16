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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شاهد.. جنات في ظهور نادر لها عبر انستجرام

الفنانة جنات
الفنانة جنات

شاركت الفنانة جنات صورة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي علي موقع انستجرام .

و ظهرت بفستان رمادي لامع و اكسسوارات أبرزت أناقة فستانها واستخدمت ميكب هادئ يبرز ملامحها وتركت شعرها الناعم البني منسدلاً علي كتفيها.

وشاركت الفنانة جنات في إحياء أولى حفلاتها في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان "نوستالجيا فورها" ويوم الجمعة الماضي في جدة.


وشارك في الحفل نخبة من نجوم الألفينات الذين شكلوا وجدان جيل كامل، من بينهم: الفنان أحمد باتشان، فرقة واما، الفنانة مايا نصري، الفنان إيوان، الفنان ماساري، فرقة بلو، الفنان هيثم سعيد، الفنان يوسف العماني، والفنان أحمد الشريف.

وأوضحت الجهة المنظمة، قائلاً:"نوستالجيا فورها ليس مجرد حفل، بل رحلة موسيقية تعيدنا إلى أجمل ذكرياتنا. مشاركة جنات تضيف للحفل طابعًا خاصًا، ونحن متحمسون لتقديم هذه التجربة الفريدة للجمهور السعودي."

أخر أعمال جنات
ويُذكر أن آخر أعمال الفنانة جنات كان تتر مسلسل "الأميرة ضل حيطة"، وجاء تحت عنوان “ضل حيطة”، والذي تم عرضه خلال موسم رمضان 2025، وحقق صدى جماهيريًا واسعًا بفضل الأداء الصوتي المميز لجنات، وكلمات الأغنية التي لامست قضايا اجتماعية مهمة، لاسيما ما يتعلق بعلاقات الزواج والخذلان.

الفنانة جنات احدث رمادي اكسسوارات هادئ السعودية مهرجان نوستالجيا

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