حرب الجبالي الحلقة 18.. وفاة صلاح عبدالله وأحمد رزق يصدم طليقته

طرحت منصة “شاهد” الحلقة 18 من مسلسل “حرب الجبالي”، وذلك قبل عرضها على شاشات التليفزيون بـ 48 ساعة.

وشهدت الحلقة عددا من الأحداث، ومنها وفاة عثمان والد حرب الجبالي “ صلاح عبد الله ” حيث سيطرت حالة حزن شديدة علي افراد العائلة.

فيما صرح حرب لطليقته"نسرين أمين" أنه بصدد أن يتزوج، إلا أنها كشفت أن ليس لديها مانع ان يقوم بردها إلي عصمته ويتزوج عليها.

أبطال مسلسل حرب الجبالي

مسلسل «حرب الجبالى» من بطولة كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم أحمد رزق، هبة مجدى، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين، وهو من قصة سيناريو وحوار سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

أحداث مسلسل حرب الجبالي

تدور أحداث مسلسل حرب الجبالي فى إطار دراما شعبية فى أحد الأحياء الشعبية، وتتوالى الأحداث الشيقة التى تحمل العديد من الصراعات والأزمات بين الأبطال.



