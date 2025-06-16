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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

زوجة محمد محمود عبدالعزيز تعلن حملها الثاني

زوجة محمد محمود عبدالعزيز تعلن حملها الثاني
زوجة محمد محمود عبدالعزيز تعلن حملها الثاني
علا محمد

كشفت سارة زوجة الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز عن حملها الثاني.


وشاركت سارة مجموعة من الصور أبرزت حملها عبر حسابها الرسمي علي موقع إنستجرام،


 

وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين معلقين : ربنا يبارك فيكي انتي وجنينك ويعطيكي الصحة، يا عمري يا عمري ألف ألف مبروك ، ربنا يتمملك على خير يا رب، ألف مبروك لحبيبة الجزائريين وربي يتمملك على خير تستاهلي كلشي حلو، تهانينا جميلة جدًا ما شاء الله.


وكان قد حرص الفنان محمد محمود عبدالعزيز على تهنئة شقيقه النجم كريم محمود عبدالعزيز بعيد ميلاده، بطريقة مميزة ومليئة بالمشاعر، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، واختار أن يرفقها بأغنية “صاحبي” للفنان بهاء سلطان، تعبيرًا عن قوة العلاقة التي تربط بينهما.

سارة المنتج محمد محمود عبدالعزيز حملها إنستجرام كريم محمود عبدالعزيز

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