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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ابني البكري .. محمد محمود عبد العزيز يحتفل بعيد ميلاد شقيقه كريم

محمد محمود عبد العزيز وشقيقه كريم
محمد محمود عبد العزيز وشقيقه كريم
يمنى عبد الظاهر

حرص الفنان محمد محمود عبدالعزيز على تهنئة شقيقه النجم كريم محمود عبدالعزيز بعيد ميلاده، بطريقة مميزة ومليئة بالمشاعر، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، واختار أن يرفقها بأغنية “صاحبي” للفنان بهاء سلطان، تعبيرًا عن قوة العلاقة التي تربط بينهما.

وكتب محمد في رسالته: "ابني البكري وأخويا وصاحبي والرجولة والجدعنة والقلب اللي زي الفل، كل سنة وأنت طيب وناجح وسعيد ومكسر الدنيا، وعقبال 1000000 سنة وأنت في أحسن صحة وأحسن حال يا حبيبي".

ورد كريم محمود عبدالعزيز على التهنئة بنفس الروح العاطفية، معلقًا: «أخويااااااااا وصاحبيييييي وضهرييييييييييييييي".

كريم محمود عبد العزيز ينتظر عرض مملكة الحرير 

بينما كشفت منصة يانغو بلاي عن البوستر الأول للمسلسل المنتظر "مملكة الحرير"، الذي سيعرض قريبًا وحصريًا عبر التطبيق. 

المسلسل من إخراج بيتر ميمي يقدم تجربة درامية استثنائية تجمع بين الخيال، المغامرة، الحب وصراع على السلطة في حبكة مشوقة ومبهرة بصريًا.

يتميز المسلسل بإنتاج ضخم وتصوير سينمائي عالمي، حيث تم تصوير مشاهده في ثلاث دول مختلفة، ويضم نخبة من ألمع نجوم العالم العربي: كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، إلى جانب مجموعة كبيرة من الوجوه.

العمل من إنتاج سينرجي - للمنتج تامر مرسي، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي. ويأتي "مملكة الحرير" بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه في أعماله السابقة، وآخرها مسلسل "الحشاشين" الذي تابعه الملايين في المنطقة. يعود بيتر ميمي هذه المرة بعمل ضخم يقدم تجربة درامية غير مسبوقة ومبهرة على المستويين البصري والسردي،  بإطار فانتازي مبتكر.



 

محمد محمود عبدالعزيز كريم محمود عبدالعزيز بعيد ميلاده مملكة الحرير بيتر ميمي إخراج بيتر ميمي أسماء أبو اليزيد

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