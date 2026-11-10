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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل تعيد الانتخابات الإسرائيلية رسم خريطة الصراع في المنطقة؟.. أستاذ علوم سياسية توضح

د.نهى أبو بكر
د.نهى أبو بكر
محمود زيدان

أكدت الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية، أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية تستدعي التعامل معها بحذر، وعدم الإفراط في التفاؤل بشأن التغييرات السياسية المحتملة، مشيرة إلى أن حزب نتنياهو حصل على أكبر عدد من المقاعد، بواقع 53 مقعدًا.

وأضافت أن تكليف إيزنكوت بتشكيل الحكومة جاء في ظل وجود 19 مقعدًا عربيًا داخل الكنيست، وهو ما يمثل عاملًا مؤثرًا في الحسابات السياسية، وقد يعرقل عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة.

وأوضحت أن الكنيست الجديد يؤدي اليمين، بينما يمتلك إيزنكوت مهلة تصل إلى 28 يومًا لتشكيل الحكومة، لافتة إلى أن فرص نجاحه تبدو قائمة، خاصة مع وجود عدد غير مسبوق من المقاعد العربية، التي لا تزال تمثل ورقة مؤثرة في المشهد السياسي.

وأشارت إلى أن تشكيل الحكومة قد يتطلب تقديم تنازلات وتوافقات سياسية بين الأطراف المختلفة، وفقًا لمبدأ أن السياسة هي فن الممكن، لافتة إلى أن بعض الأطراف قد تطرح مواقف أو مطالب، من بينها إدراج حركة حماس على قوائم الإرهاب، مقابل المشاركة في الحكومة.

وحذرت من الإفراط في التفاؤل بشأن نتائج الانتخابات، موضحة أن عددًا من المقاعد ذهب إلى شخصيات لديها خلفيات فكرية مرتبطة بجماعة الإخوان، وهو ما يجعل المشهد السياسي أكثر تعقيدًا.

وفيما يتعلق بتداعيات الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية على قضايا المنطقة، تساءلت نهى بكر عن مدى إمكانية أن تسهم الحكومتان في العودة إلى مسار حل الدولتين، مؤكدة أن المؤشرات لا تعطي احتمالات واضحة لتحقيق هذا المسار في ظل المعطيات الحالية.

وتطرقت إلى الملف الإيراني، مشيرة إلى استمرار تحركات إيران والأذرع المرتبطة بها في المنطقة، ومؤكدة أن الحل السياسي يظل ضرورة لتجنب اتساع دائرة الصراع وتحمل الدول العربية كلفة المواجهات.

نهى أبو بكر أستاذ علوم سياسية أخبار وتقارير أخبار توك شو الانتخابات

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