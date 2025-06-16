في ذكرى ميلاده.. أحمد يحيي أبكى السادات وأغضب زوجة الزعيم

تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج أحمد يحيي الذى ولد بمثله من العام 1944، وقدم كثيرا من الأعمال الفنية التى تعد فب ذاكرة السينما المصرية منها حتى لا يطير الدخان ولا تبكى يا حبيب العمر وليلة بكى فيها القمر".

10 تصريحات للمخرج أحمد يحيى

- الرقابة أجبرتني على كتابة إشادة بالنظام فى تتر "حتى لا يطير الدخان".

- كنت سببا فى نجومية خالد أبو النجا، وليت ما كان، أصبح نجما ولا يستحقها.

- زوجة عادل أمام غضبت منى بشدة لوفاة الزعيم فى نهاية فيلم "حتى لا يطير الدخان".

- أسقط فيلم "وداعا للعذاب" لنجلاء فتحي من حساباتي.

- بعت شقة وأثاث والدتي؛ من أجل "العذاب امرأة" لمحمود ياسين.

- لا يوجد فنان حاليا يستحق الأرقام الفلكية التي نسمع عنها.

- أبكيت الرئيس محمد أنور السادات بسبب فيلم "لا تبكي يا حبيب العمر".

- أكره فيلم "دكان شحاته" للمخرج خالد يوسف.

- غضبت من نيللي؛ بسبب اعتراضها على مشهد الخيانة في فيلم "العذاب امرأة".

- أرفض العمل مع نجوم هذه الأيام؛ لتحكمهم في المخرج وليس العكس كما كنت معتادا في عملنا قديما.

المخرج أحمد يحيى يتبرأ من خالد أبو النجا

وفي التصريح الكامل له، هاجم المخرج أحمد يحيى، الفنان خالد أبو النجا؛ بسبب مواقفه الأخيرة، رغم أنه أحد الفنانين الذين اكتشفهم في بداية عمله كمخرج، على حد قوله.

وأضاف أحمد يحيى لـ"صدى البلد": "يا رتني ما اكتشفته، ويا ليته ما أصبح نجما"، موضحا أن أول مشاركة له من خلال مسلسل "البنات".