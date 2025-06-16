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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تايلور سويفت تفاجئ مرضى مستشفى الأطفال في فلوريدا.. صور

تايلور سويفت
تايلور سويفت
شروق سلامة

زارت نجمة البوب العالمية تايلور سويفت مستشفى “جو ديماجيو للأطفال” في مدينة هوليوود بولاية فلوريدا، بعد حضورها مباراة نهائي كأس ستانلي للهوكي برفقة شريكها لاعب كرة القدم الأمريكي ترافيس كيلسي، يوم الخميس الماضي.


وظهرت سويفت (35 عامًا) في صور ومقاطع فيديو التقطها الجمهور وهي ترتدي فستانًا أخضر مائل للرمادي مع صندل بيج، تتجول بين غرف المرضى وتصافح الأطفال وتلتقط الصور معهم.

في إحدى الصور المؤثرة التي نُشرت على وسائل التواصل، ظهرت سويفت وهي تقف بجانب أحد الآباء وهو يحمل طفله، وكتب على الصورة:

“أنا أبكي فعلًا.. انظروا من قابل يهوذا قبل جلسة نقل الدم اليوم! تايلور سويفت!”

وأضاف: “المرة الوحيدة التي غبت فيها عن موعد، حصل هذا!”


كما شاركت النجمة نفسها شعورها خلال الزيارة، وقالت في مقطع انتشر على “تيك توك”:

“كان هذا يومًا مذهلًا بحق”.

وفي فيديو آخر، سُمعت وهي تقول لطفل آخر: “أعجبتني تسريحتك.. تبدو رائعة!”

ولم تكن الزيارة فقط للأطفال، بل التقت أيضًا بالدكتورة جيل وايتهاوس، رئيسة قسم الجراحة، التي نشرت صورة لها مع سويفت على إنستغرام، وكتبت:

“رئيسة الجراحة تلتقي برئيسة العالم! من ألطف الشخصيات التي قابلتها على الإطلاق. شكرًا لكِ يا تايلور على تحقيق أحلام مرضانا وأسرهم وطاقمنا الطبي اليوم!”

تايلور سويفت لم تكن غريبة عن مثل هذه اللفتات. فقد سبق أن زارت مستشفى “تشيلدرن ميرسي” في كانساس سيتي بعد نهاية جولتها العالمية Eras Tour، حيث التقطت الصور مع الطاقم الطبي وشاركت لحظات مميزة مع الأطفال.

إحدى الأمهات نشرت صورًا لابنتها “رايلي” أثناء زيارة سويفت، وظهرت النجمة وهي تهدي الطفلة نسخة موقعة من كتابها التذكاري للجولة.

وفي لقطة طريفة، ظهرت سويفت وهي تمسك ببطانية كُتب عليها:

“شجّعوا حبيب تايلور!”


 وكانت سويفت قد حضرت، قبل يوم من هذه الزيارة، المباراة الرابعة من نهائي كأس ستانلي إلى جانب ترافيس كيلسي، حيث رُصد الثنائي وهما يتجولان في ملعب Bank Arena في فلوريدا، يداً بيد، بإطلالات رياضية أنيقة لفتت الأنظار.


 

تايلور سويفت هوليوود ترافيس كيلسي

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