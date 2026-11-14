قمة أبيك.. ترامب يعتزم مناقشة حرب إيران مع نظيريه الصيني والروسي



أعلن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم مناقشة حرب إيران وبحث خفض الترسانات النووية خلال لقاء ثلاثي مرتقب يجمعه بالرئيسين الصيني شي جين بينج والروسي فلاديمير بوتين في الصين.

في المقابل، استبعد المسؤول الخوض في ملف الحرب بأوكرانيا خلال القمة لعدم صلة الصين بالمسار التفاوضي الخاص بها.



وقال المسؤول أن ترامب وبوتين والزعيم الصيني يخططون لعقد اجتماع مشترك غير مسبوق على هامش قمة أبيك

ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن لاجتماع الثلاثي بين ترامب وشي وبوتين قد يكون بداية للمحادثات النووية بين القادة الثلاثة، وقد يكون بداية لتنسيق افضل.