العدالة.. إسلام صادق يتغنى بخماسية الفراعنة ويعلق على تألق صلاح وناصر ماهر

علق الإعلامي إسلام صادق على الفوز الكبير الذي حققه منتخب مصر أمام نظيره منتخب مالاوي بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «عدالة علي ماهر تمنح الفوز للمنتخب الوطني على مالاوي بخماسية.. ناصر ماهر يرد بقوة على تجاهل ضمه في فترة سابقة.. ومحمد صلاح يواصل التألق ويقترب من تحطيم رقم مدربه السابق».

وشهدت المباراة الظهور الأول لعلي ماهر على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، بعدما تولى المسؤولية خلفًا لحسام حسن، ونجح في قيادة الفراعنة لتحقيق فوز عريض بخماسية نظيفة.

كما شهدت المواجهة تألق ناصر ماهر، الذي شارك في المباراة وقدم أداءً لافتًا، في الوقت الذي واصل فيه محمد صلاح تألقه بقميص المنتخب الوطني، بعدما سجل هدفين في اللقاء، ليصل إلى 70 هدفًا دوليًا وينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين للفراعنة، متجاوزًا رقم حسام حسن.

موعد مباراة مصر المقبلة أمام مالاوي

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب مالاوي مجددًا، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على مالاوي

- منتخب مصر: 7 نقاط.

- منتخب أنجولا: 4 نقاط.

- منتخب مالاوي: 3 نقاط.

- منتخب جنوب السودان: دون رصيد من النقاط.