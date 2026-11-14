متخليش العروض الوهمية تضحك عليك.. حماية المستهلك يوجه 8 نصائح ذهبية قبل الشراء في «الجمعة البيضاء»

كثف جهاز حماية المستهلك تحركاته الرقابية استعدادًا لموسم «الجمعة البيضاء»، من خلال تفعيل غرفة العمليات المركزية ورفع جاهزية المرصد الإعلاني، لمتابعة العروض والتخفيضات المعلنة بالأسواق والمتاجر والمنصات الإلكترونية، ورصد أي ممارسات تضليلية أو تخفيضات غير حقيقية، والتعامل معها وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، استمرار الحملات الرقابية والتواجد الميداني بمختلف المحافظات، بالتوازي مع تكثيف الرقابة الرقمية على مواقع التسوق الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، للتحقق من مصداقية العروض المعلنة وحماية حقوق المواطنين.

ومع انطلاق موسم تخفيضات «الجمعة البيضاء»، تتزايد العروض الترويجية والتخفيضات التي تقدمها المتاجر والمنصات الإلكترونية، وهو ما يتطلب من المواطنين التأكد من حقيقة الأسعار ونسب الخصم قبل إتمام عمليات الشراء، لتجنب الوقوع ضحية الإعلانات المضللة أو العروض الوهمية.

نصائح حماية المستهلك قبل الشراء في الجمعة البيضاء



وحرص الجهاز على توجيه عدد من النصائح للمواطنين لضمان التسوق الآمن خلال موسم التخفيضات، أبرزها:

التأكد من السعر الحقيقي للمنتج قبل الخصم، ومقارنته بأسعاره في أكثر من متجر.



عدم الانسياق وراء الإعلانات التي تعلن عن نسب خصم كبيرة دون التحقق من مصداقيتها.



الشراء من المتاجر والمنصات الإلكترونية الموثوقة، والتأكد من بيانات البائع ووسائل التواصل معه.



مراجعة مواصفات المنتج والتأكد من مطابقته للإعلان والسعر المعلن.



الاحتفاظ بفاتورة الشراء أو إثبات الدفع، باعتبارهما من المستندات المهمة عند تقديم شكوى.



مراجعة شروط البيع وسياسات الاستبدال والاسترجاع قبل إتمام عملية الشراء.



عدم مشاركة البيانات البنكية أو الشخصية مع المواقع أو الصفحات غير الموثوقة.



التأكد من وجود ضمان للسلع التي تستلزم ذلك، ومعرفة مدته وشروطه.



هل تسقط حقوق المستهلك خلال فترة التخفيضات؟



وشدد جهاز حماية المستهلك على أن موسم «الجمعة البيضاء» لا ينتقص من الحقوق القانونية للمواطنين، وأن حق الاستبدال والاسترجاع مكفول وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك طوال العام، بما في ذلك مواسم التخفيضات والعروض الترويجية.

وبموجب القانون، يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها خلال 14 يومًا من تاريخ تسلمها، دون إبداء أسباب ودون تحمل نفقات، مع مراعاة الاستثناءات التي حددها القانون.

كما يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال 30 يومًا إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض المتعاقد عليه، وفقًا للضوابط القانونية.

طرق تقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك

وفي حالة التعرض لعملية غش تجاري أو إعلان مضلل أو رفض أحد المتاجر الالتزام بحقوق المستهلك، يمكن تقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك من خلال قنوات التواصل التالية:

الخط الساخن: 19588.

خدمة واتساب: عبر الرقم 01577779999.

الموقع الإلكتروني:.

تطبيق جهاز حماية المستهلك: من خلال الهاتف المحمول.

منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: التابعة لمجلس الوزراء.

وأكد جهاز حماية المستهلك أنه يُفضل عند تقديم الشكوى إرفاق فاتورة الشراء، وصورة المنتج، والإعلان أو العرض محل الشكوى، وأي مستندات أو مراسلات تثبت الواقعة، مع توضيح اسم المتجر وبياناته وتفاصيل المشكلة، بما يساعد الجهاز على فحص الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة.