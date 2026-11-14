سيريوم : تعليق الإقلاع في أمريكا يؤثر على 1.5 مليون مسافر و11 ألف رحلة جوية

ذكرت شركة "سيريوم" المتخصصة في تحليل بيانات الطيران بأن قرار تعليق إقلاع الطائرات من جميع المطارات الأمريكية، بسبب عطل واسع النطاق في الاتصالات، أثر على أكثر من 1.5 مليون مسافر ونحو 11 ألف رحلة جوية مجدولة.

وذكرت الشركة، في تصريحات لوكالة ريا نوفوستي، أن هذه الأرقام كانت لا تزال قائمة بعد الساعة الرابعة عصرًا بالتوقيت الشرقي، أي 21:00 بتوقيت جرينتش، الجمعة.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية قد علّقت الإقلاع من جميع المطارات لعدة ساعات، في إجراء لم يُتخذ سوى ثلاث مرات في تاريخ البلاد، أولها عقب هجمات 11 سبتمبر 2001.