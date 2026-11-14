خالد جلال يقترح كيانًا للإشراف على 10 مراكز للإبداع الفني

اقترح المخرج خالد جلال إنشاء مؤسسة متخصصة تتولى الإشراف على مراكز الإبداع، بهدف تنسيق جهودها وتفعيل دورها في اكتشاف المواهب الفنية ودعم الأنشطة الثقافية، بما يسهم في تنشيط المجالات الإبداعية المختلفة.

وقال خالد جلال، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، إن إنشاء مؤسسة للإبداع يمثل حلمًا يسعى إلى تحقيقه، لتكون مسؤولة عن إدارة منظومة اكتشاف المواهب ورعايتها، والاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل مراكز الإبداع.

وأشار إلى أهمية الاستعانة بتجارب الكيانات الثقافية المتخصصة التي نجحت في تنشيط مجالات فنية وثقافية مختلفة، مستشهدًا ببيوت العود والغناء والشعر العربي، موضحًا أن إنشاء مؤسسات موازية يمكن أن يسهم في إحياء المجالات التي تعاني من الركود، وفتح آفاق جديدة أمام المبدعين.