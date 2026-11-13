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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عقوبات بالحبس إثر شجار في فندق بأبوظبي قبيل فعالية للمصارعة

مصارعة
مصارعة
مجدي سلامة

 أدانت محكمة في أبوظبي اليوم الجمعة 10 أشخاص إثر شجار وقع في أحد الفنادق قبيل انطلاق فعالية للمصارعة تابعة لمنظمة (رييل أمريكان فري ستايل)، وتورط فيه لاعبا الفنون القتالية المختلطة ميراب دفاليشفيلي وعثمان نورمحمدوف وزملاء لهما.

واندلعت المشاجرة قبل انطلاق الفعالية، حيث كان من المقرر أن يتصارع عمر، شقيق نورمحمدوف، ودفاليشفيلي أمام منافسين آخرين.

وقالت دائرة القضاء في أبوظبي عبر حسابها بمنصة إكس "محكمة أبوظبي تدين 10 متهمين في مشاجرة داخل فندق وتفرض عقوبات بالحبس 6 أشهر وغرامة 300 ألف درهم لكل متهم مع إبعادهم خارج الدولة".

وذكرت تقارير إعلامية أن عثمان نورمحمدوف من بين ستة أشخاص حُكم عليهم بالسجن مع غرامة 300 ألف درهم (81 ألف و600 دولار ) لكل منهم، في حين حُكم على دفاليشفيلي بطل وزن الديك السابق في (يو.إف.سي) وسابا لازيشفيلي زميله في الفريق بغرامة قيمتها 50 ألف درهم لكل منهما، وأُفرج عنهما.

وأضافت التقارير أن شخصين آخرين حُكم عليهما بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة انتهاك الخصوصية بعد أن قاما بتصوير الشجار ونشر اللقطات على الإنترنت.

وتواصلت رويترز مع دائرة القضاء في أبوظبي وممثلي عثمان للحصول على تعليق.

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي دفاليشفيلي، وهو يجري مقابلة في بهو أحد الفنادق عندما اقترب منه نورمحمدوف وآخرون من الخلف.

وبدا نورمحمدوف وهو يصفع دفاليشفيلي على وجهه، مما أشعل شجارا بين المجموعتين.

واستبعد منظمو فعالية المصارعة عمر من قائمة المشاركين، وحل مكانه لازيشفيلي.

وقالت منظمة (رييل أمريكان فري ستايل) في بيان إن دفاليشفيلي لا يزال متاحا لخوض نزاله المقرر أمام مارلون مورايس.

أبوظبي لمصارعة فعالية للمصارعة

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