مواعيد مباريات اليوم السبت 14-11-2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم السبت الموافق 14 نوفمبر 2026، إقامة مجموعة من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف البطولات والمسابقات الدولية، وسط اهتمام جماهيري كبير بمتابعة أبرز مباريات اليوم، سواء في دوري الأمم الأوروبية أو التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات الودية الدولية.

وتتصدر مواجهات دوري الأمم الأوروبية جدول مباريات اليوم، حيث يلتقي منتخب البرتغال مع نظيره الدنماركي في مواجهة مرتقبة، يسعى خلالها المنتخبان لتحقيق نتيجة إيجابية، كما تشهد المنافسات لقاء النرويج وويلز، إلى جانب مواجهات أخرى تجمع بين عدد من المنتخبات الأوروبية.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم عدة مواجهات ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، وجاءت مواعيدها والقنوات الناقلة كالتالي:

* جورجيا ضد المجر – الساعة 7 مساءً – قناة بي إن سبورتس 4.

* النرويج ضد ويلز – الساعة 7 مساءً – قناة بي إن سبورتس 2.

* البرتغال ضد الدنمارك – الساعة 9:45 مساءً – قناة بي إن سبورتس 2.

* أيرلندا الشمالية ضد أوكرانيا – الساعة 9:45 مساءً – قناة بي إن سبورتس 6.

* النمسا ضد أيرلندا – الساعة 9:45 مساءً – قناة بي إن سبورتس 4.

* رومانيا ضد بولندا – الساعة 9:45 مساءً – قناة بي إن سبورتس 5.

* السويد ضد البوسنة والهرسك – الساعة 9:45 مساءً – قناة بي إن سبورتس 3.

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا اليوم

تتواصل المنافسة في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية، بإقامة ثلاث مباريات مهمة، أبرزها مواجهة الجزائر وتوجو، وجاءت المواعيد كالتالي:

* أوغندا ضد بوتسوانا – الساعة 6 مساءً – قناة بي إن سبورتس إكسترا 1.

* أنجولا ضد جنوب السودان – الساعة 9 مساءً – قناة بي إن سبورتس 9.

* الجزائر ضد توجو – الساعة 9 مساءً – قناة بي إن سبورتس 1.

مواعيد المباريات الودية اليوم والقنوات الناقلة

وعلى صعيد المباريات الودية الدولية، يشهد اليوم السبت عددًا من المواجهات، أبرزها اللقاء المرتقب بين اليابان والبرازيل، وجاءت المواعيد كالتالي:

* اليابان ضد البرازيل – الساعة 12:15 ظهرًا – قناة سبورت تي في.

* الصين ضد ماليزيا – الساعة 2 ظهرًا – قناة ميجو.

* تايلاند ضد سلطنة بروناي – الساعة 2:30 ظهرًا.

* فلسطين ضد إيران – الساعة 5 مساءً.

وتحظى مباريات اليوم باهتمام كبير من عشاق الساحرة المستديرة، في ظل تنوع المنافسات وقوة المنتخبات المشاركة، خاصة المواجهات الأوروبية واللقاءات التي تجمع المنتخبات العربية والآسيوية