ماتش مصر الليلة.. موعد مباراة مصر ومالاوي والقنوات الناقلة في تصفيات أمم إفريقيا

تترقب الجماهير المصرية مباراة منتخب مصر أمام نظيره مالاوي، المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، في مواجهة يسعى خلالها الفراعنة لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على صدارة المجموعة الثانية.

ويخوض المنتخب الوطني اللقاء على استاد القاهرة الدولي، بقيادة مديره الفني الجديد علي ماهر، الذي يستهل مشواره الرسمي مع الفراعنة وسط تطلعات بتحقيق بداية قوية وحصد النقاط الثلاث.

موعد مباراة مصر ومالاوي اليوم

تقام مباراة مصر ومالاوي اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

وتنطلق صفارة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي

يمكن للجماهير متابعة مباراة منتخب مصر أمام مالاوي عبر شبكة قنوات beIN Sports، الناقل لمنافسات التصفيات الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتذاع المواجهة عبر قناة beIN Sports 2 HD، كما تتاح مشاهدتها مجانًا داخل مصر من خلال البث الأرضي لقناة أون تايم سبورتس.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا

يدخل منتخب مصر المباراة وهو يحتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع منتخب أنجولا، بينما يأتي منتخب مالاوي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب جنوب السودان الترتيب دون رصيد.

وكان المنتخب المصري استهل مشواره في التصفيات بالتعادل السلبي أمام أنجولا، قبل أن يحقق فوزًا كبيرًا على جنوب السودان بخمسة أهداف دون مقابل، ليصبح مطالبًا بمواصلة نتائجه الإيجابية أمام مالاوي من أجل تعزيز حظوظه في التأهل إلى البطولة القارية.

مباراة الإياب بين مصر ومالاوي

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان مجددًا في الجولة الرابعة من التصفيات، يوم الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري، على ملعب بينجو الدولي في مالاوي، في مواجهة يسعى خلالها المنتخب المصري لاستكمال مشواره نحو حسم بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.