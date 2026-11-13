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بث مباشر.. مباراة منتخب مصر ومالاوي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اضبط ساعتك.. موعد مباراة مصر ومالاوي بتصفيات أمم إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
عمرو مصطفى

تترقب الجماهير المصرية مواجهة منتخب مصر المرتقبة أمام مالاوي، مساء اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، في مباراة تحمل أهمية كبيرة للفراعنة في مشوار المنافسة على بطاقة التأهل.

 موعد مباراة مصر ومالاوي بتصفيات أمم إفريقيا 

 

وتكتسب مواجهة مصر ومالاوي اهتمامًا إضافيًا، كونها المباراة الأولى للمدير الفني الجديد علي ماهر مع المنتخب الوطني، الذي يتطلع إلى تحقيق بداية قوية وحصد النقاط الثلاث، لمواصلة التربع على قمة المجموعة الثانية والاقتراب من حسم التأهل للبطولة القارية.

ومع اقتراب انطلاق المباراة، تتزايد عمليات البحث عن موعد مباراة مصر ومالاوي اليوم، والقنوات الناقلة للمواجهة بث مباشر، واسم المعلق، فضلًا عن التشكيل المتوقع للمنتخب المصري.

موعد مباراة مصر ومالاوي اليوم في تصفيات أمم إفريقيا 2027

 

يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة مصر ومالاوي، اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالتصفيات الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صفارة المباراة في الأوقات التالية:

- 9 مساءً بتوقيت القاهرة.
- 10 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
- 11 مساءً بتوقيت الإمارات.

 القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم بث مباشر

تتولى شبكة قنوات beIN Sports نقل أحداث مباراة منتخب مصر أمام مالاوي، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر قناة **beIN Sports 2 HD**، التي تنقل المواجهة مباشرة لجماهير المنتخبين.

 

من هو معلق مباراة مصر ومالاوي؟

أسندت مهمة التعليق على أحداث مباراة مصر ومالاوي إلى المعلق الرياضي علي محمد علي، عبر قناة beIN Sports 2 HD، الناقلة للمباراة.

 التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام مالاوي

تتجه التوقعات إلى اعتماد علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، على مجموعة من أبرز العناصر الأساسية في مواجهة مالاوي، وجاء التشكيل المتوقع للفراعنة كالتالي:

- حراسة المرمى: مصطفى شوبير.


-خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح.


- الوسط: مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد مصطفى زيزو.


- الهجوم: عمر مرموش، هيثم حسن، محمد صلاح.

ويأمل الجهاز الفني في الاستفادة من القدرات الهجومية للعناصر المحترفة والمحلية، من أجل الوصول إلى مرمى المنتخب المالاوي وتحقيق نتيجة إيجابية.

 موقف منتخب مصر في ترتيب المجموعة الثانية

يدخل منتخب مصر مواجهة مالاوي وهو في المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متساويًا مع منتخب أنجولا، بينما يتفوق الفراعنة بفارق الأهداف.

وكان المنتخب المصري افتتح مشواره في التصفيات بالتعادل دون أهداف أمام أنجولا، قبل أن يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على جنوب السودان بخماسية نظيفة في الجولة الثانية.

وتضم المجموعة الثانية أربعة منتخبات، هي مصر وأنجولا ومالاوي وجنوب السودان، ويستهدف الفراعنة مواصلة النتائج الإيجابية، والابتعاد بصدارة المجموعة خلال الجولات المقبلة.

 موعد مباراة مصر ومالاوي في الإياب

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره المالاوي مرة أخرى يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، في إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وتقام مباراة الإياب على استاد بينجو الدولي في مالاوي، على أن تنطلق في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها المنتخب المصري لمواصلة مشواره نحو التأهل للبطولة الإفريقية.

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