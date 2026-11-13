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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة وترتيب الفريقين

الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز
حمزة شعيب

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، في مباراة تحمل أهمية كبيرة في صراع المنافسة على لقب الدوري، في ظل رغبة الفريقين في حصد النقاط الثلاث وتعزيز موقفهما في جدول الترتيب.

وتحظى القمة المنتظرة باهتمام جماهيري واسع، خاصة أن بيراميدز يدخل المواجهة متصدرًا جدول الترتيب بالعلامة الكاملة، بينما يلاحقه الأهلي في المركز الثاني، ما يجعل المباراة فرصة مهمة للفريق الأحمر لتقليص الفارق، مقابل طموح الفريق السماوي في مواصلة نتائجه القوية والابتعاد بالصدارة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيراميدز يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صفارة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة واحدة من أبرز مواجهات الموسم، في ظل امتلاك الفريقين مجموعة مميزة من اللاعبين وقدرتهما على تقديم مباراة قوية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

تنقل قناة أون سبورت (ON Sport) مباراة الأهلي وبيراميدز، باعتبارها الناقل لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يسبق اللقاء استوديو تحليلي يضم مجموعة من نجوم الكرة والمحللين الرياضيين، لاستعراض استعدادات الفريقين وأبرز الأوراق الرابحة، إلى جانب تحليل أحداث المباراة والجوانب الفنية عقب نهايتها.

الأهلي وبيراميدز.. صراع الصدارة يشعل الجولة التاسعة

تكتسب مواجهة الأهلي وبيراميدز أهمية استثنائية في ظل المنافسة المباشرة بين الفريقين على صدارة الدوري المصري، حيث يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته الثماني الأولى، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

ويدخل الأهلي المباراة بشعار لا بديل عن الفوز، من أجل تقليص الفارق مع المتصدر إلى نقطة واحدة، وإعادة المنافسة على القمة إلى الواجهة، في حين يطمح بيراميدز إلى تحقيق انتصار جديد يرفع رصيده إلى 27 نقطة ويوسع الفارق مع منافسه المباشر.

وتتوقف حسابات الصدارة بشكل كبير على نتيجة هذه المواجهة، التي قد تمثل نقطة تحول مهمة في مشوار الفريقين خلال الموسم الحالي.

أرقام الأهلي في الدوري المصري بعد 8 جولات

قدم الأهلي مستويات قوية خلال الجولات الثماني الأولى من المسابقة، بعدما نجح في تحقيق 6 انتصارات وتعادل في مباراتين، دون التعرض لأي هزيمة، ليجمع 20 نقطة ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب.

ونجح لاعبو الأهلي في تسجيل 15 هدفًا، بينما استقبلت شباك الفريق 6 أهداف، ليؤكد الأحمر امتلاكه قوة هجومية وقدرة دفاعية جيدة، مع تطلعه لمواصلة النتائج الإيجابية والاقتراب من قمة الدوري.

أرقام بيراميدز في الدوري المصري بعد 8 جولات

على الجانب الآخر، يقدم بيراميدز انطلاقة مثالية في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثماني الأولى، ليحصد 24 نقطة بالعلامة الكاملة ويتربع على صدارة جدول الترتيب.

وسجل الفريق السماوي 19 هدفًا خلال مشواره بالمسابقة، بينما استقبلت شباكه 4 أهداف فقط، ليجمع بين الفاعلية الهجومية والصلابة الدفاعية، ويؤكد طموحه القوي في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

وتنتظر جماهير الفريقين مواجهة من العيار الثقيل، في ظل تقارب المستوى الفني والطموحات الكبيرة، حيث يسعى الأهلي لإيقاف سلسلة انتصارات بيراميدز، بينما يأمل الأخير في مواصلة تفوقه والانفراد بالقمة.

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