ترامب يلوح بشن حملة عسكرية ضد كوبا

لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مقابلة مع البرنامج الإذاعي الأمريكي "هيو هيويت شو" اليوم، بإمكانية شن حملة عسكرية ضد كوبا في سبيل تحريرها.

وجاء تصريح ترامب ردًا على سؤال طرحه الإذاعي الأمريكي هيو هيويت عما إذا كان يمكن أن يصدر الرئيس الأمريكي أمرًا باستخدام القوة العسكرية لتحرير كوبا قبل انتهاء ولايته، وردًا على ذلك قال ترامب إنه يريد إنجاز ملف كوبا قبل أن يغادر.

ووصف ترامب كوبا بـ "الدولة الفاشلة" وأن الأوضاع هناك سيئة للغاية، مؤكدًا أنه يراقب الوضع هناك عن كثب.

وأشار ترامب إلى فوزه بأصوات الكوبيين بنسبة 94% في فلوريدا خلال انتخابات عام 2024، ويعتقد أن شعبيته الآن أكبر مما كانت عليه آنذاك.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن رغبته في شن حملة عسكرية من أجل الشعب الكوبي الذي تعرض لمعاملة سيئة للغاية، ثم جاء إلى أمريكا.