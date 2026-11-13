عطل واسع بمنصات مايكروسوفت يؤثر على خدمات حكومية وشركات في اليابان

أعلنت شركة مايكروسوفت تعرض منصاتها الرئيسية، بما في ذلك «مايكروسوفت 365» و«أوتلوك» وخدمات أخرى، لعطل واسع النطاق، أثر على مستخدمين في أنحاء العالم، من بينهم جهات حكومية وشركات خاصة في اليابان.

وقالت شركة مايكروسوفت اليابان، ومقرها طوكيو، اليوم الجمعة، إن العطل الذي أصاب المنصات لم يكن ناجما عن هجوم إلكتروني.

وأوضح وزير الشؤون الرقمية الياباني توشيهارو فوروكاوا أن خدمات البريد الإلكتروني الحكومية أصبحت غير متاحة، مشيرا إلى أن الحكومة لديها وسائل بديلة للتواصل، من بينها الهواتف وتطبيقات المحادثة والرسائل النصية.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ريوسي أكازاوا إن «هناك بالتأكيد تأثيرا كبيرا»، مضيفا أن الحكومة ستعمل على معالجة الموقف.

وأوضحت مايكروسوفت أنها تواصل جهود استعادة الخدمات، من خلال إعادة توجيه حركة البيانات وإعادة تشغيل الخوادم المتضررة، عقب العطل الذي استمر خمس ساعات على الأقل.

وأضافت الشركة أن بعض الخوادم توقفت عن العمل بشكل غير متوقع، ما فرض ضغوطا إضافية على المعدات المتبقية، مؤكدة أنها «تعمل بكثافة على استكشاف جميع السبل للحد من التأثير».





