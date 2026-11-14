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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حمادة صدقي يكشف أسباب عدم تواجد أحمد فتحي ضمن جهاز المنتخب الأوليمبي

أحمد فتحي
أحمد فتحي
رباب الهواري

كشف الإعلامي أمير هشام عن كواليس عدم انضمام أحمد فتحي إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي، بقيادة المدير الفني حمادة صدقي، موضحًا أن الأخير كان صاحب ترشيح اللاعب للعمل ضمن الجهاز المعاون.

وأوضح أمير هشام، خلال برنامجه «الحصاد»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، أنه تواصل مع حمادة صدقي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، للوقوف على حقيقة ما تردد بشأن ترشيح أحمد فتحي للعمل معه وأنه تحفظ على الفكرة.

ونقل هشام عن حمادة صدقي تأكيده أنه هو من رشح أحمد فتحي للتواجد ضمن الجهاز الفني، إلا أن الأمر واجه عائقًا يتعلق بالرخصة التدريبية التي يحملها اللاعب السابق، حيث يمتلك الرخصة التدريبية «B» من الاتحاد الآسيوي، وليس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وهو ما حال دون إتمام تعيينه في المنصب.

وأشار أمير هشام إلى أن أحمد فتحي لا يزال ضمن الحسابات المطروحة لدى هاني أبو ريدة للاستعانة به في الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه يمثل إضافة مهمة للكرة المصرية، في ظل خبراته الكبيرة التي اكتسبها خلال مسيرته داخل الملاعب.

احمد فتحي منتخب مصر منتخب الاوليمبي حماده صدقي

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