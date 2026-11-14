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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنبيه عاجل لقائدي المركبات.. شبورة مائية كثيفة تحد من الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والقاهرة الكبرى

شبورة مائية
شبورة مائية

حذرت الجهات المختصة قائدي المركبات من تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا على عدد من الطرق الحيوية، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية ويزيد من صعوبة القيادة خلال ساعات الصباح الباكر.

وتشمل المناطق المتأثرة بهذه الظاهرة الجوية الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري، مع توقعات بامتدادها لتصل إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأهابت الجهات المعنية بجميع السائقين والمسافرين على هذه الطرق بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات المقررة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة المارة لحين انقشاع الشبورة وتحسن الرؤية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 27 17

العاصمة الجديدة 27 15

6 اكتوبر 28 15

بنها 27 16

دمنهور 26 16

وادي النطرون 27 17

كفر الشيخ 26 16

بلطيم 25 17

المنصورة 26 16

الزقازيق 27 17

شبين الكوم 26 16

طنطا 26 16

دمياط 26 18

بورسعيد 26 19

الإسماعيلية 28 15

السويس 28 16

العريش 27 14

رفح 26 13

رأس سدر 28 14

نخل 26 09

كاترين 23 07

الطور 28 17

طابا 28 15

شرم الشيخ 30 21

الغردقة 29 19

الإسكندرية 26 16

العلمين الجديدة 25 16

مطروح 25 15

السلوم 26 14

سيوة 26 14

رأس غارب 28 18

سفاجا 29 17

مرسى علم 30 19

شلاتين 31 19

حلايب 29 20

أبو رماد 30 21

مرسى حميرة 30 20

أبرق 31 19

جبل علبة 31 19

رأس حدربة 29 20

الفيوم 28 14

بني سويف 28 14

المنيا 28 13

أسيوط 29 13

سوهاج 31 15

قنا 32 16

الأقصر 32 16

أسوان 33 17

الوادي الجديد 31 15

أبوسمبل 32 17

شبورة مائية انخفاض مستوى الرؤية الأفقية الظاهرة الجوية الطرق درجات الحيطة والحذر تحسن الرؤية

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