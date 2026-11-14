سعر الذهب في الصاغة الآن

استقرت أسعار الذهب على مستوى محلات الصاغة المصرية في مستهل تعاملات اليوم السبت 14-11-2026.

ثبات سعر الذهب اليوم

وخلال تداولات اليوم؛ استمر ثبات سعر الذهب من دون تغيير وسط حالة من الترقب على مختلف الأعيرة الذهبية.

تحركات الذهب

وفقد سعر جرام الذهب مقدار 10 جنيهات في المتوسط وذلك على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

آخر تحديث

وصل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 5965 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6817 جنيها للشراء و6760 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6249 جنيها للشراء و6196 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5965 جنيها للشراء و5915 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5112 جنيها للشراء و 5070 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل 3976 جنيها للشراء و3943 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 3876 دولارا للشراء و 3875 دولارا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 47.72 ألف جنيه للشراء و 47.32 ألف جنيه للبيع.