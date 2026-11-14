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جريمة أسرية تهز المراغة.. مقتل محامٍ وإصابة زوجة الجاني في مشاجرة بين شقيقين بسوهاج
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جريمة أسرية تهز المراغة.. مقتل محامٍ وإصابة زوجة الجاني في مشاجرة بين شقيقين بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، جهودها لكشف تفاصيل جريمة أسرية شهدها نجع الدالي التابع لقرية الأخيضر بمركز المراغة، بعدما لقي محامٍ مصرعه متأثرًا بإصابته بطلق ناري، إثر تعدي شقيقه عليه، فيما أُصيبت زوجة المتهم خلال الواقعة، وسط حالة من الترقب لمعرفة الدوافع التي انتهت بهذه المأساة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب خلاف داخل الأسرة، تطور إلى اعتداء شقيق المجني عليه عليه وعلى زوجة الجاني؛ ما أسفر عن إصابة المحامي بطلق ناري، ليلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بالإصابات التي لحقت به، بينما تعرضت زوجة شقيقه للإصابة، في واقعة أثارت حالة من الاهتمام بين أهالي المنطقة.

وتعمل الجهات المعنية على فحص كافة الملابسات المرتبطة بالحادث، للوقوف على طبيعة الخلاف الذي سبق وقوع الجريمة، وما إذا كانت هناك أسباب أو خلافات سابقة بين أطراف الواقعة، خاصة أن الحادث وقع داخل نطاق الأسرة الواحدة.

كما تتواصل أعمال الفحص والتحري، مع الاستماع إلى أقوال الشهود والمحيطين بمكان الواقعة، في محاولة لتكوين صورة كاملة عن الأحداث التي سبقت الاعتداء، وتحديد دور كل طرف في الواقعة.

وتباشر الجهات المختصة التحقيقات لكشف الدوافع الحقيقية وراء مقتل المحامي وإصابة زوجة شقيقه، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

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