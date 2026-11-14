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خطاب مثير للانقسام.. آيزنكوت يتهم نتنياهو بتغذية عداء «عنصري» ضد العرب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خطاب مثير للانقسام.. آيزنكوت يتهم نتنياهو بتغذية عداء «عنصري» ضد العرب

غادي آيزنكوت وبنيامين نتنياهو
غادي آيزنكوت وبنيامين نتنياهو
خاطر عبادة

وجّه غادي آيزنكوت، رئيس الأركان السابق الذي يحاول تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، انتقاداً حاداً لرئيس الوزراء المؤقت بنيامين نتنياهو، وذلك بعد أيام من هجوم الأخير على النواب العرب في خطاب مثير للانقسام.

وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، اتهم آيزنكوت، الجمعة، نتنياهو بتغذية حملة «عنصرية» ضد المواطنين العرب في إسرائيل، في بعض من أقوى الانتقادات العلنية لهجمات منافسه على هذه الفئة.

نتنياهو وصف النواب العرب بـ«داعمي الإرهاب»

وجاءت تصريحات آيزنكوت بعد أيام من إلقاء نتنياهو خطاباً مثيراً للانقسام في الجلسة الافتتاحية للبرلمان، أو الكنيست، وصف فيه النواب العرب بأنهم «داعمو إرهاب» و«كارهو إسرائيل».

وأدان دبلوماسيون ومحللون هذه التصريحات، واعتبروها عرضاً صارخاً للكراهية والتحريض ضد المواطنين العرب، الذين يشكلون نحو 20% من إجمالي السكان، والذين صوّتوا بأعداد كبيرة في انتخابات غير حاسمة الشهر الماضي.

آيزنكوت: حملة عنصرية لنزع الشرعية 

وقال آيزنكوت في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: «منذ بداية الحملة الانتخابية، تعرضوا لحملة عنصرية وعدوانية لنزع الشرعية، غذّاها رئيس الوزراء المنتهية ولايته ومن حوله لأغراض سياسية».

العرب جزء لا يتجزأ من القصة الإسرائيلية

وأضاف: «المواطنون العرب في إسرائيل جزء لا يتجزأ من القصة الإسرائيلية»، مشدداً على أنه من الخطأ تشويه سمعة مجتمع بأكمله.

وتابع: «محاولة تهميشهم وتشويههم جماعياً انتهاك عميق لمبادئ فن الحكم. إنه يسيء إلى إعلان استقلال إسرائيل والقيم التي نفخر بها كدولة يهودية وديمقراطية».

وأكد آيزنكوت أن إعلان الاستقلال ينص على أن جميع المواطنين يتمتعون بحقوق اجتماعية وسياسية متساوية «بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس».

غادي آيزنكوت نتنياهو عرب إسرائيل عنصرية

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