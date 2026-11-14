مواعيد مباريات اليوم السبت 14-11-2026 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 14-11-2026 عدد من المباريات أبرزها مواجهات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية
مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة
جورجيا X المجر – 7 مساء – beIN Sports Mena 4
النرويج X ويلز – 7 مساء – beIN Sports Mena 2
البرتغال X الدنمارك – 9:45 مساء – beIN Sports Mena 2
إيرلندا الشمالية X أوكرانيا – 9:45 مساء – beIN Sports Mena 6
النمسا X آيرلندا – 9:45 مساء – beIN Sports Mena 4
رومانيا X بولندا – 9:45 مساء – beIN Sports Mena 5
السويد X البوسنة والهرسك – 9:45 مساء – beIN Sports Mena 3
مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا
أوغندا X بوتسوانا – 6 مساء – beIN Sports XTRA 1
أنجولا X جنوب السودان – 9 مساء – beIN Sports Mena 9
الجزائر X توجو- 9 مساء -beIN Sports Mena 1
مواعيد المباريات الودية والقنوات الناقلة
اليابان X البرازيل – 12:15 ظهرا – sportv
الصين X ماليزيا – 2 ظهرا – Migu
تايلاند X سلطنة بروناي – 2:30 ظهرا
فلسطين X إيران- 5 مساء