مواعيد مباريات اليوم السبت 14-11-2026 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 14-11-2026 عدد من المباريات أبرزها مواجهات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية



مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة



جورجيا X المجر – 7 مساء – beIN Sports Mena 4

النرويج X ويلز – 7 مساء – beIN Sports Mena 2

البرتغال X الدنمارك – 9:45 مساء – beIN Sports Mena 2

إيرلندا الشمالية X أوكرانيا – 9:45 مساء – beIN Sports Mena 6

النمسا X آيرلندا – 9:45 مساء – beIN Sports Mena 4

رومانيا X بولندا – 9:45 مساء – beIN Sports Mena 5

السويد X البوسنة والهرسك – 9:45 مساء – beIN Sports Mena 3

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا



أوغندا X بوتسوانا – 6 مساء – beIN Sports XTRA 1

أنجولا X جنوب السودان – 9 مساء – beIN Sports Mena 9

الجزائر X توجو- 9 مساء -beIN Sports Mena 1

مواعيد المباريات الودية والقنوات الناقلة



اليابان X البرازيل – 12:15 ظهرا – sportv

الصين X ماليزيا – 2 ظهرا – Migu

تايلاند X سلطنة بروناي – 2:30 ظهرا

فلسطين X إيران- 5 مساء