ما أسباب جلطات الدم لدى الشباب؟.. 3 عوامل رئيسية وراء الإصابة

لم تعد الإصابة بجلطات الدم مقتصرة على كبار السن، إذ يمكن أن يتعرض الشباب أيضًا للتجلط نتيجة عوامل متعددة تتعلق بتركيب الدم أو نمط الحياة أو استخدام بعض الأدوية. وتكمن خطورة المشكلة في حدوث الجلطات أحيانًا دون وجود إصابة أو جرح يستدعي تكوينها، ما يتطلب الكشف عن الأسباب والتعامل معها طبيًا.

3 أسباب رئيسية وراء الإصابة بجلطات الدم

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الإصابة بجلطات الدم قد تحدث لدى الشباب، موضحًا أن التجلط يرتبط بثلاثة أسباب رئيسية، تشمل وجود خلل في مكونات الدم، أو اتباع نمط حياة غير صحي، أو تناول بعض الأدوية التي قد تزيد من احتمالات الإصابة.

وأوضح موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن الجسم يمتلك آلية طبيعية لحمايته من النزيف عند التعرض للجروح، تبدأ بانقباض الأوعية الدموية لتقليل تدفق الدم، ثم تجمع الصفائح الدموية في مكان الإصابة، وصولًا إلى تكوين جلطة تسد موضع الجرح وتمنع استمرار النزيف.

كيف تتكون الجلطات بصورة غير طبيعية؟

وأشار إلى أن عملية التجلط تعتمد على 12 عاملًا حيويًا، لافتًا إلى أن حدوث خلل في هذه العوامل قد يؤدي إلى تنشيط عملية التجلط دون وجود إصابة أو جرح، ما يتسبب في تكوين جلطات بصورة تلقائية وغير مبررة.

نصيحة مهمة للشباب المصابين بالجلطات

ونصح موافي الشباب الذين يعانون من الإصابة بجلطات الدم بضرورة التوجه إلى طبيب متخصص في أمراض الدم، لتحديد السبب الحقيقي وراء التجلط واختيار العلاج المناسب وفقًا للحالة.

وأكد أن حالات التجلط قابلة للعلاج، داعيًا إلى عدم الاستسلام للخوف والقلق، مع ضرورة الاهتمام بالتشخيص الدقيق والالتزام بالخطة العلاجية.