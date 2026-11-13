التهاب المعدة مش سبب الألم.. حسام موافي يوضح أسباب المغص الشديد

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، إن وصف المريض لأعراضه يمثل عنصرا أساسيا في الوصول إلى التشخيص الصحيح، موضحا أن التشخيص يعتمد على 3 عناصر رئيسية، هي حديث المريض، والفحص الطبي، والفحوصات والأبحاث، جاء ذلك خلال رده على استفسار أحد المواطنين اشتكى من ضيق التنفس وآلام المعدة والمغص والانتفاخ.

وأوضح موافي خلال برنامج رب زدني علما على قناة صدى البلد أن حصوات المرارة قد تتسبب في انسداد القناة المرارية، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث التهاب بالبنكرياس، مشيرا إلى أن هذا الالتهاب قد يسبب آلاما شديدة في البطن تمتد إلى الظهر.

وشدد على أن ظهور التهاب بالمعدة خلال المنظار لا يعني بالضرورة أنه السبب الرئيسي للألم، موضحا أن الحالة التي وصفها السائل قد تكون مرتبطة بالتهاب البنكرياس الناتج عن حصوات المرارة، مع التأكيد على أنه لم يفحص المريض بنفسه.

وأشار موافي إلى أهمية إجراء موجات صوتية على البنكرياس بالمنظار للوصول إلى تشخيص أدق، لافتًا إلى أن بعض الحالات قد تستدعي التدخل الجراحي لاستئصال المرارة وفقًا لتقييم الطبيب المختص.