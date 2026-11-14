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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الموارد الري يتابع إجراءات تشغيل التجمعات التنموية في سيناء

وزير الري
وزير الري
حنان توفيق

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف التجمعات التنموية بشبه جزيرة سيناء، واستعراض موقف تشغيل وصيانة الآبار الجوفية ومحطات الرفع بهذه التجمعات، والإجراءات الجارية لطرح أعمال الحراسة والصيانة والتشغيل، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان استدامة الخدمات المائية المقدمة للمنتفعين بهذه التجمعات.

وأكد الدكتور سويلم أن التجمعات التنموية بشبه جزيرة سيناء تمثل مراكز للتنمية وتوفير فرص السكن والعمل للعديد من أهالي سيناء، بما يسهم في تعمير أرض سيناء الغالية، مشيرًا إلى أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة تجمعات تنموية لخدمة المواطنين بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، فقد تم إنشاء عدد ١٦ تجمعًا تنمويًا وسكنيًا، تشتمل على أراضٍ زراعية و ١١٤١ منزلًا سكنيًا و ٢٦٩ بئرًا جوفيًا و ٢٨ وحدة رفع، بخلاف المنشآت الإدارية والخدمية، حيث يضم كل تجمع منازل بمساحة ٢٠٠ متر مربع للمنزل، وأراضي زراعية بمساحة ٥ أفدنة لكل منتفع.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف التجمعات التنموية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، حيث تضم محافظة شمال سيناء ١٠ تجمعات تنموية بها ١٢٨ بئرًا جوفيًا و ١١ محطة رفع، لخدمة مساحة ٤٩٠٠ فدان، فيما تضم محافظة جنوب سيناء ٦ تجمعات تنموية بها ١٣٢ بئرًا جوفيًا و ١٦ محطة رفع، لخدمة مساحة مستهدفة تبلغ ٥٢٥٠ فدانًا، كما قامت أجهزة الوزارة بالاستلام المبدئي لعدد ١١٢ بئرًا و ٩ محطات رفع بعدد ٩ تجمعات بشمال سيناء، وعدد ٢٥ بئرًا و٤ محطات رفع بعدد ٣ تجمعات بجنوب سيناء، مع توصيل التيار الكهربائي لجميع الآبار التي تم استلامها، وجارٍ التنسيق لتركيب عدادات الكهرباء واستكمال الأعمال المتبقية.

كما تم استعراض موقف أعمال التشغيل والصيانة والحراسة بالتجمعات التنموية بشمال سيناء، حيث سبق قيام الوزارة باستلام الآبار ومحطات الرفع والبدء في أعمال التشغيل والصيانة اعتبارًا من نوفمبر ٢٠٢٣، والتعاقد على عمليتين لصيانة المحركات والمعدات وتشغيل الآبار ومحطات الرفع الرئيسية، وحراسة وتأمين الآبار ووحدات الرفع بالتجمعات التنموية بمركزي الحسنة ونخل، مع إعداد إجراءات طرح ٤ عمليات جديدة للحراسة والصيانة وتوريد المعدات للعامين الماليين ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ و٢٠٢٧/ ٢٠٢٨، بما يضمن استمرارية تشغيل المنظومة المائية والحفاظ على كفاءتها.

ووجه الدكتور سويلم بمواصلة التنسيق بين الإدارات الميكانيكية التابعة لقطاع المياه الجوفية ومحافظتي شمال وجنوب سيناء وشركات الكهرباء ووزارة الزراعة وإدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لسرعة نهو اى أعمال المتبقية، واستكمال إجراءات طرح عمليات الحراسة والصيانة والتشغيل وإسنادها لشركات متخصصة، مع المتابعة الدورية للحالة الفنية للآبار ومحطات الرفع، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لضمان استدامة تشغيلها وتوفير الاحتياجات المائية للمنتفعين.

وشدد الدكتور سويلم على أهمية حوكمة إدارة المياه الجوفية بالتجمعات التنموية وترشيد استخدامها والحفاظ عليها، خاصة أنها مياه غير متجددة، مع تشكيل روابط مستخدمي المياه لتحديد آليات العمل وكميات المياه المسحوبة من الآبار ومدى ملاءمة نوعيتها، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري، مؤكدًا أهمية التعاون بين المنتفعين لإدارة المنظومة المائية والزراعية بالشكل الأمثل، بالتنسيق مع وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي، بما يضمن استدامة الموارد المائية وتحقيق إنتاجية زراعية مرتفعة.

الري سيناء الآبار الجوفية شبه جزيرة سيناء

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