طقس السبت في مصر.. ارتفاع طفيف بالحرارة وتحذير عاجل من الأرصاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 14 نوفمبر 2026، مشيرة إلى استمرار الارتفاع الطفيف والمؤقت في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وفي الوقت الذي يسود فيه طقس مائل للحرارة نهاراً ولطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، حذرت الأرصاد قائدي المركبات من تكون شبورة مائية كثيفة قد تصل حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، داعية الجميع لتوخي الحذر التام."

تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة حتى الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، مشيرة إلى حدوث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

تفاصيل حالة الطقس

وأوضحت "الهيئة" في بيان، أن درجات الحرارة العظمى على السواحل الشمالية تتراوح بين 23 و25 درجة، وعلى القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 26 و27 درجة، فيما تتراوح على جنوب البلاد بين 27 و32 درجة.

وأضافت "الأرصاد" أن البلاد تشهد طقسًا خريفيًا مائلًا للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، وحارًا على جنوب الصعيد، بينما يكون مائلًا للبرودة إلى بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة

أشارت "الهيئة" إلى تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا، خلال الفترة من الساعة 4 حتى 9 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أبرز الظواهر الجوية

ولفتت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وجنوبًا على مناطق حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة، متوقعةً نشاطًا للرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة خلال فترة التوقعات.

فرص سقوط أمطار خفيفة

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن خرائط الطقس تشهد تغيرات سريعة، خاصة خلال فصل الخريف، مؤكدة أنه سيتم تحديث التوقعات في حالة حدوث أي تغييرات، داعيةً المواطنين إلى متابعة النشرات والتحديثات الصادرة عنها للاطلاع على آخر مستجدات حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة.

نصائح بشأن التعامل مع دخول فصل الشتاء

نصحت الدكتورة منار غانم، عضو مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بعدم التسرع في تخفيف الملابس أو الانخداع بسطوع أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، مؤكدة أهمية الاستمرار في ارتداء الملابس الخريفية وعدم العودة إلى الملابس الصيفية في الوقت الحالي.

ارتداء الملابس الشتوية

وحذرت من برودة الأجواء خلال فترات الليل، مع عدم الحاجة إلى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في الوقت الحالي.