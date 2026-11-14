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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد دويدار يشيد بتألق محمد صلاح أمام مالاوي: يأتي التاريخ بعده

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

احتفى أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق، بتألق محمد صلاح قائد منتخب مصر، خلال مواجهة مالاوي، التي انتهت بفوز الفراعنة بخماسية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

ونشر أحمد دويدار رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أشاد خلالها بما قدمه محمد صلاح، بعدما سجل هدفين في المباراة، وكتب: «أي خدمة محمد صلاح سمع كلامي وأحرز هدفين وأخرس كل الألسنة، صلاح في حتة تانية، اسكتوا بقى!».

وأضاف دويدار: «يأتي محمد صلاح ثم يأتي التاريخ بعده، وشكرًا»، مرفقًا رسالته برموز تعبيرية تعبر عن الاحتفاء بنجم منتخب مصر.

وقدم محمد صلاح أداءً مميزًا أمام مالاوي، بعدما سجل الهدف الرابع للفراعنة في الدقيقة 84، قبل أن يضيف الهدف الخامس من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليصل إلى 70 هدفًا دوليًا وينفرد بلقب الهداف التاريخي لمنتخب مصر، متجاوزًا حسام حسن.

وشهدت المباراة الظهور الأول لعلي ماهر في القيادة الفنية لمنتخب مصر، خلفًا لحسام حسن، ونجح الفراعنة في تحقيق انتصار كبير بخمسة أهداف دون رد.

موعد مباراة مصر المقبلة أمام مالاوي

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع مالاوي مجددًا، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

- مصر: 7 نقاط.
- أنجولا: 4 نقاط.
- مالاوي: 3 نقاط.
- جنوب السودان: دون رصيد من النقاط.

أحمد دويدار الزمالك محمد صلاح قائد منتخب مصر التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027 مالاوي حسام حسن

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