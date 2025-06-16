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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جيمي فالون وبراد بيت أثناء تصوير حلقة خاصة من The Tonight Show

براد بيت و جيمي فالون
براد بيت و جيمي فالون
شروق سلامة

شهدت شوارع مدينة نيويورك لحظات من البهجة والدهشة، حين تم رصد الإعلامي الشهير جيمي فالون والممثل العالمي براد بيت وهما يصوّران مقطعًا طريفًا لحلقة من برنامجه الشهير The Tonight Show Starring Jimmy Fallon، وذلك يوم الجمعة 14 يونيو 2025.


 

وظهر الثنائي وهما يرتديان تيشيرتات متطابقة بتقنية الـTie-Dye (الصبغة المربوطة)، في مشهد مليء بالحيوية والمرح جذب انتباه المارة والمعجبين الذين لم يترددوا في التقاط الصور وتوثيق اللحظة.


 

اللقطة السريعة تحوّلت إلى حديث السوشيال ميديا، حيث أشاد المتابعون بخفة دم براد بيت وروح الدعابة المتجددة لجيمي فالون، المعروف بحلقاته الغنية بالمفاجآت والمواقف العفوية.


 

براد بيت يرفض الوقوف أمام أنجلينا 

وكان قصة رفض براد بيت الوقوف مرة أخرى أمام أنجلينا جولي في عمل سينمائي حتى لو كان العرض المادي مغريا لوسائل الإعلام الغربية حيث تصدرت الموقف. 

أعرب المنتج الشهير داني روسنر عن رغبته في جمع براد بيت وأنجلينا جولي في عمل رومانسي عن حياة مالك الفنادق الشهير إيمانويل مارتينيز.

وقال المنتج المعروف في تصريحات له، إنه يعتقد أن الزوجين المنفصلين يمكنهما وضع خلافاتهما جانبا من أجل مشروعه المهم الذي يرغب في تقديمه منذ 20 عاما.

ولكن مصادر مقربة من براد بيت الذي يحاول إنهاء طلاقه من أنجلينا جولي منذ عام 2016، أكدت أنه لا توجد أي طريقة تدفعه للعمل مع شخص تسبب له في كل هذا الألم.

وأشار أحد المقربين في تصريح لموقع ديلي ميل، إلى أن كل أموال العالم لن تدفع براد بيت للظهور في فيلم مع جولي مرة أخرى.

ووصف المصدر براد بيت وأنجلينا جولي حاليا بأنهما عدويين لدودين ولن ينفع المال في حل هذا الأمر.


 

جيمي فالون براد بيت The Tonight Show

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